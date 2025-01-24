Ölüm otelinde 79 kişi hayatını kaybetmişti! Paylaşımını silip hesabını kapatınca tepki yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm otelinde 79 kişi hayatını kaybetmişti! Paylaşımını silip hesabını kapatınca tepki yağdı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın felaketinde 79 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma devam ederken, ünlü isimlerden tepkiler peş peşe geldi. Giray Altınok da sosyal medya hesabından tepki gösterdi paylaşımını silince ortalık karıştı.

Aralarında Prens dizisinin başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok'un da bulunduğu birçok ünlü, sosyal medyada yangınla ilgili görüşlerini paylaştı. Altınok, olayla ilgili "Yazıp yazıp siliyor insan. Yetmiyor kelimeler, küfürler, beddualar. Kahrolun ya" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Ancak daha sonra bu paylaşımını silmesi üzerine ortalık karıştı.

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Sömestr tatilinde otelde kalan 237 kişiden 79'u bu büyük felakette yaşamını yitirdi. Türkiye'yi yasa boğan bu olayın ardından 1 günlük milli yas ilan edildi. Siyasi ve ünlü isimler, paylaşımlarıyla ihmalleri eleştirdi.

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PAYLAŞIMINI SİLDİ

Giray Altınok'un paylaşımını silmesi bazı X kullanıcılarının tepkisini çekti ve ardından ünlü oyuncu X hesabını kapattı.

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