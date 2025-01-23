Ölüm otelinde hayatını kaybetmişti! Meğer o dizilerde rol almış! Annesinin feryadı yürekleri dağladı

Dehşet otelinde hayatını kaybedenler arasında Feray Kanbolat ve kızı da bulunuyordu. Sema Şahin, kızı ve torununun ölüm haberini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Anne olarak iki canımı kaybettim, ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım, imza kampanyaları başlatacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım" dedi.

“KIZIM KURTARILAMAMIŞ KÜÇÜCÜK KALMIŞ”

Ayrıca, itfaiyenin geç müdahalesini eleştirerek, "Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış, bana göstermiyorlar, kömürleşmiş. Bu devletin bizleri başıboş bırakmamasını ve sahip çıkmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Yangın sırasında oteldeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekerek, "Yangın merdiveni var mı yok mu, kapılar açık mı, bir uyarı levhası yok mu? Niçin otele girenlere böyle ahşap otelde öyle bir bilgilendirme yapılmadı? Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti" ifadelerini kullandı.

O DİZİLERDE MEĞER STİL DANIŞMANLIĞI YAPMIŞ

Feray Kanbolat, "Karadut" ve "Siyah Kalp" dizilerinde stil danışmanlığı yapmış ve bu durum, annesinin feryadının daha da acı verici hale gelmesine neden olmuştu. Yapım şirketi Tims&B, başsağlığı mesajında şunları belirtti:

"Bolu Kartalkaya'da çıkan yangın felaketinde birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımız Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Feray Kanpolat, Oya Kanpolat ve yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

"Karadut" dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu da, "Karadut dizisinde birlikte çalıştığımız Feray arkadaşımızı ve kızını kaybetmişiz. Dünya iyisi bir insandı. Allah rahmet eylesin" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.