'Ölüm oteli'nde kahreden kurtuluş! Yapmaması gerekeni yaptı, ailesini perişan etti

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
'Ölüm oteli'nde kahreden kurtuluş! Yapmaması gerekeni yaptı, ailesini perişan etti

Bolu Kartalkaya'da 76 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınında, Karataşlı ailesi de felaketi yaşadı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik esnasında otelden ayrılmayı başarabilirken, ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu ve ardından kahreden ölüm haberi geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan Bolu Kartalkaya'daki otelin yanması ve 76 kişinin hayatını kaybetmesi olayında acı bir detay ortaya çıktı.

Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesinin uykudayken yakalandığı yangında, aile büyük panik yaşanırken otelden kurtulabildi.

Fakat ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka tarafa doğru kaçınca kayboldu. Yaşanan facianın hemen ardından kızlarını arayamaya koyulan aile ise acı haberi aldı.

Yangın sırasında kaybolan 17 yaşındaki Özüm Karataşlı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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