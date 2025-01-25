Ölüm otelinde yakınını kaybettiğini öğrendi! Ünlü sunucu canlı yayında göz yaşlarına boğuldu

Düzenleme: Kaynak: Ekol Tv

Kartalkaya otelinde çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Ekol Tv sunucusu Zeliha Saraç Kartalkaya'dan gelen acı haberle sarsıldı. Konuşmakta zorluk çekti.

Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle yüzde 90 oranında dolu olan dehşet otelinde 78 kişi yaşamını yitirmişti.

8.webp

Ölüm otelinde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden en az 36’sının çocuk olması ise yürekleri dağlamıştı. Ekol Tv sunucusu Zeliha Saraç canlı yayında aldığı acı haberle sarsıldı.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Ekol TV'deki 'Gündem' adlı programın spikeri Zeliha Saraç, yangın faciasında oğlunun 17 yaşındaki arkadaşı Özüm Karataşlı'nın hayatını kaybettiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan ünlü sunu konuşmakta zorluk çekti.

67.webp

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saraç; 'Oğluma sordum, annesi ve babasıyla ayrı odalarda kalıyorlarmış. Merdivenlerden inememiş, asansöre binmiş. Bu yüzden tanınmayacak haldeymiş. Cenazedeydi bizim çocuklar da. Küçücük çocuklar...' diye konuştu ve canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

87.webp

Son Haberler
Polisler kaza yaptı
Polisler kaza yaptı
Türkiye’den yurt dışına çıkan yatırımlarda rekor!
Türkiye’den yurt dışına çıkan yatırımlarda rekor!
Philadelphia 76ers kazanmayı hatırladı
Philadelphia 76ers kazanmayı hatırladı
Mazot yüklü tanker ile TIR'ın facia kazası
Mazot yüklü tanker ile TIR'ın facia kazası
Kamyondan ayrıldı araçları biçti
Kamyondan ayrıldı araçları biçti