Ölüm otelinde yakınını kaybettiğini öğrendi! Ünlü sunucu canlı yayında göz yaşlarına boğuldu

Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciaya dönüştü. Sömestr tatili nedeniyle yüzde 90 oranında dolu olan dehşet otelinde 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Ölüm otelinde çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden en az 36’sının çocuk olması ise yürekleri dağlamıştı. Ekol Tv sunucusu Zeliha Saraç canlı yayında aldığı acı haberle sarsıldı.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Ekol TV'deki 'Gündem' adlı programın spikeri Zeliha Saraç, yangın faciasında oğlunun 17 yaşındaki arkadaşı Özüm Karataşlı'nın hayatını kaybettiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan ünlü sunu konuşmakta zorluk çekti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Saraç; 'Oğluma sordum, annesi ve babasıyla ayrı odalarda kalıyorlarmış. Merdivenlerden inememiş, asansöre binmiş. Bu yüzden tanınmayacak haldeymiş. Cenazedeydi bizim çocuklar da. Küçücük çocuklar...' diye konuştu ve canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.