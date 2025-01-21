Ölüm otelinin sahibi belli oldu: 10 kişi can verdi 32 kişi de yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm otelinin sahibi belli oldu: 10 kişi can verdi 32 kişi de yaralandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’de sabah saatlerinde çıkan yangın, büyük bir korkuya neden oldu. Otelde bulunanlar güvenli bir şekilde tahliye olabilmesi için olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişide yaralandı. Yaşanan dehşetin ardından Grand Kartal Oteli’nin sahibi merak edildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ne bağlı Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında, en az 10 kişi hayatını kaybetti. Sömestr tatili nedeniyle otelin doluluk oranının yüzde 80-90 arasında olduğu, otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.

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Bolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar varBolu Kartalkaya’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

32 KİŞİ YARALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının saat 03.27'de başladığını ve müdahale için 267 kişilik bir ekibin olay yerine sevk edildiğini açıkladı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Yerlikaya ayrıca 32 kişinin yaralandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

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GRAND KARTAL OTEL’İN SAHİBİ KİM?

Aslen Rizeli olan Murtezaoğlu, 1960 yılında Bolu’ya gelerek Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş ve adını ise hazırladığı yemeklerle Türkiye’ye duyurmuş.

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İsviçre'den ilham alan Murtezaoğlu, Bolu’nun el değmemiş zirvesi Kartalkaya’da bir kayak merkezi kurmak istedi. Murtezaoğlu, altyapı eksikliklerine rağmen önce Kartal Otel’i, ardından ise Grand Kartal Otel’i inşa etti.

MAZHAR MURTEZAOĞLU KİMDİR?

1926 yılında Rize'de doğan Mazhar Murtezaoğlu 30 Nisan 2019 yılında yaşamını yitirdi. 1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan Türk turizmci Murtezaoğlu'nun adı Sakarya ve Bolu'daki iki caddeye verildi.

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Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da Murtezaoğlu'na özel ödül verilmiş. Hüseyin Tunçay, Murtezaoğlu'nun hayatını konu alan "Bolu'da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu" isimli kitabı yazmıştır.

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