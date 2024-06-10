Ölüm oturduğu bankta yakaladı

Kaynak: İHA
Ölüm oturduğu bankta yakaladı

Antalya'da parktaki bin bankta bir adamın uzun süre hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Polis şahsın ölmüş olduğunu belirledi.

Bankta talihsiz adamın güneş gözlüğü ve cüzdanı kaldı.

Olay, Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Adnan Menderes Parkı'nda gerçekleşti. Parktaki bankta bir adamın uzun süredir hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede adamın 59 yaşındaki Hakan Kurucu olduğu belirlendi.

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Ekipler adamın kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durdu. Hakan Kurucu'nun cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

Hakan Kurucu'dan geriye bıraktığı güneş gözlüğü ve cüzdanı polislere teslim edildi.

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