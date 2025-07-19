Ölüm tarihinizi tahmin eden saat satışta

Inq Factory adlı teknoloji şirketi, insanları hayatlarının sonuna dair düşünmeye teşvik eden sıradışı bir cihazla dikkat çekti. "Death Clock" ismini taşıyan bu dijital masa saati, kullanıcının yaşını, yaşam tarzını ve sağlık durumunu içeren sorulara verilen yanıtlara göre, ölüm tarihini hesaplıyor ve bu tarihe kalan süreyi saniye saniye geri sayıyor. Saat, klasik bir dijital radyo alarm cihazını andıran tasarımıyla, sinemaseverlerin hafızasında yer etmiş "Groundhog Day" (Her Gün Aynı) filmindeki ikonik saatten esinlenmiş.

Inq Factory'nin açıklamasında şu ifadeler yer alıyor: "Her geçen saniye artık sana ait değil. Başta garip gelse de zamanla bunun etkisini hissediyorsun." Cihaz şu anda 79,90 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe sunuldu. Teslimatların ise 2026'nın ilk aylarında yapılması bekleniyor.

SADECE ÖLÜMÜ DEĞİL, HAYATI DA HATIRLATIYOR

Death Clock yalnızca ölüm tarihine odaklı değil. İsteyen kullanıcılar cihazın ekranını klasik saat görünümüne alabiliyor ve yalnızca isterlerse geri sayım ekranına dönebiliyorlar. Bu sayede cihaz, sıradan bir masa saatine dönüşebiliyor. Saatteki dikkat çekici kırmızı butonun işlevi merak uyandırırken, üretici bu durumu "iyi bir hikâyeye dönüşebilir" sözleriyle tanımlıyor.

Saatin ekranında yer alan Latince bir ifade de cihazın felsefi yönünü güçlendiriyor: "Omnes vulnerant, ultima necat", yani "Her saniye yaralar, sonuncusu öldürür." Bu söz, tarih boyunca birçok güneş saatinde ya da kilise kulelerinde karşımıza çıkan bir deyim. Ayrıca ekrandaki “Mox nox” ibaresiyle de "Gece yakındır" vurgusu yapılıyor.

UZUN YAŞAM MERAKLILARINA ALTERNATİFLER MEVCUT

Death Clock fikri yeni değil. İnternette yıllardır faaliyet gösteren deathclock.com ve death-clock.org gibi siteler, benzer algoritmalarla insanlara tahmini ölüm tarihlerini sunuyor. Ancak Inq Factory’nin sunduğu fiziksel cihaz, bu deneyimi kişiselleştirilmiş ve sürekli hatırlatan bir forma dönüştürüyor.

Öte yandan, yapay zeka destekli Death Clock AI adlı mobil uygulama, sadece ölüm tarihini tahmin etmekle kalmayıp, uzun yaşam için kullanıcıya tavsiyeler de sunuyor. Bu uygulama, “longevity” yani uzun yaşam trendine paralel olarak, ölüm korkusunu geciktirmenin yollarını araştıranlara hitap ediyor.

İster ölümle yüzleşme cesareti arayan biri olun, ister sadece ilginç bir masa saati sahibi olmak isteyin, Death Clock şimdiden tartışma konusu olmuş durumda. Tasarımı nostalji yüklü, mesajı ise zamansız.