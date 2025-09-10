“Ölüm yolu” mahalleliyi tedirgin ediyor! Muhtarın feryadı karşılıksız mı kalıyor?

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi sakinleri, her gün yaşadıkları trafik tehlikesi nedeniyle adeta diken üstünde. Mahallenin muhtarı Bayram Çoruk, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan araç trafiğinde çocukların ve öğrencilerin büyük risk altında olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Söz konusu tehlikeli nokta, 10. Turgut Özal Bulvarı, Organize Sanayi ve Küçük Sanayi Yolu güzergâhı. Öğrencilerin her gün okullarına gitmek için bu yoldan geçmek zorunda kaldığını ifade eden muhtar Çoruk, “Çocuklarımız can güvenliği olmadan, korku içinde yolun karşısına geçiyor. Bu yolun adı mahallemizde artık ‘ölüm yolu’ olarak anılmaya başladı” dedi.

MAHALLELİ ENDİŞELİ

Mahalle sakinleri de aynı dertten muzdarip. Aileler, her sabah çocuklarını okula gönderdiklerinde akıllarının onlarda kaldığını, trafik yoğunluğunda sürücülerin yaya geçitlerine dikkat etmediğini söylüyor. Vatandaşlar, “Her gün korku yaşıyoruz. Allah korusun bir kaza olduğunda bunun vebalini kim ödeyecek?” diyerek tepkilerini dile getiriyor.

“YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Muhtar Bayram Çoruk, defalarca ilgili mercilere seslendiğini ancak hâlâ somut bir adım atılmadığını ifade ederek şu sözlerle isyan etti:

“Biz burada can güvenliği istiyoruz. Yaya geçidi, trafik ışığı, üst geçit ya da başka bir çözüm… Ne gerekiyorsa yapılmalı. Yetkililer artık bizim sesimizi duysun. Daha kaç can kaybı yaşanacak? Daha kaç aile acı çekecek? Bu yolun kaderi ölüm yolu olmamalı.”

ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Mahalle sakinleri, Aksaray’da sık sık gündeme gelen trafik güvenliği konusuna kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğini belirterek, “#CANGÜVENLİĞİ #ÖNCEYAYA #KorkarakGeçmek istemiyoruz” mesajlarını veriyor.

Vatandaşların tek isteği, öğrencilerin ve yayaların güvenle geçiş yapabileceği düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi.