Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm yoluna çözüm aranıyor!

Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nin yıllardır dile getirdiği sorun nihayet yetkililerin gündemine taşındı.

Aksaray / Metin Kurt

Özellikle yoğun trafik akışının yaşandığı ve vatandaşlar arasında “ölüm yolu” olarak anılan 10. Turgut Özal Bulvarı’nda alınacak önlemler için harekete geçildi.

Mahalle Muhtarı Bayram Çoruk’un girişimleri ve mahalle sakinlerinin ısrarlı talepleri sonucunda konuyla ilgili adımlar atılmaya başlandı. Çevrede yaşanan trafik kazaları ve can kayıpları nedeniyle uzun süredir gündemde olan yol için ilk etapta geçici güvenlik önlemleri uygulanacak.

Emniyet birimleri, bulvardaki yoğunluğu daha net görmek amacıyla drone destekli trafik gözlemleri yaptı. Çekilen görüntülerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi bir araç trafiği yaşandığı ve yaya güvenliğinin ciddi risk altında olduğu ortaya çıktı.

Muhtar Bayram Çoruk, yapılan çalışmaların mahalle için hayati önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Uzun süredir bu yolun düzeltilmesi için çalmadığımız kapı kalmadı. Nihayet sesimiz duyuldu. Geçici önlemler umut verici ama biz kalıcı çözümler istiyoruz. Mahalle halkımızın can güvenliği için gerekli adımların hızla atılmasını bekliyoruz.”

Vatandaşlar ise alınacak tedbirleri memnuniyetle karşılarken, özellikle yaya geçitleri, hız kesici bariyerler ve trafik ışıklarının kalıcı şekilde uygulanmasını talep ediyor.

Yetkililer, yapılan geçici düzenlemelerin ardından elde edilen veriler ışığında daha kapsamlı ve kalıcı çözümlerin gündeme alınacağını ifade etti.

