Ölüm yoluna önlem şart: Mahalleli ve muhtar çaresiz

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi, yıllardır çözüm bekleyen trafik sorunuyla gündemde. Hemen her gün ölümcül ya da maddi hasarlı kazaların yaşandığı bölgede mahalle sakinleri ve muhtar Bayram Çoruk adeta feryat ediyor. Özellikle yolun karşısında bulunan Atatürk İlkokulu ve biraz aşağıda Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ile ortak kullanılan Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu nedeniyle, yüzlerce öğrenci her gün bu tehlikeli yolu kullanmak zorunda kalıyor.

OKULLAR AÇILIYOR, ENDİŞE BÜYÜYOR

Pazartesi günü okulların açılacak olması mahalle halkının endişesini daha da artırdı. Çocukların karşıdan karşıya geçerken yaşayabileceği risklere dikkat çeken Muhtar Bayram Çoruk, yetkililere seslendi:

“Bu yol yıllardır kaderine terk edildi. Her gün kaza oluyor, can kayıpları yaşanıyor. En çok da çocuklarımız risk altında. Yolun tam karşısında Atatürk İlkokulu var. Biraz aşağıda da Yusuf Hakiki Baba Ortaokulu bulunuyor. Sabahları ve öğle saatlerinde burası tam bir keşmekeşe dönüyor. Çocuklarımızın güvenliği için acilen önlem alınmalı.”

Mahalleli, çözüm olarak özellikle yaya alt geçidi istiyor. Ancak merdivenli klasik alt geçitlerin vatandaşlara zorluk çıkardığını belirten muhtar, daha pratik bir çözüm öneriyor:

“Vatandaşlarımız pazar çantasıyla, okul çantasıyla, kucağında çocukla merdiven inip çıkamıyor. Annelerimiz, bacılarımız zor durumda kalıyor. Eğer yaya alt geçidi yapılacaksa basit şekilde, sadece iki basamak inilip çıkılacak tarzda olmalı. Böylece herkes kullanabilir. Bu yol, Aksaray’ın ölüm yolu haline geldi. Artık sesimizi duysunlar.”

Mahalle sakinleri de muhtara destek vererek, yolun sahipsiz kaldığını dile getirdi. Sürekli dilekçe verilmesine rağmen hiçbir çözüm üretilmediğini söyleyen vatandaşlar, kazaların önüne geçmek için tek çarenin altyapı çalışması olduğunu savunuyor.

Aksaray’ın önemli güzergâhlarından biri olan bu yol, sadece mahalle sakinlerini değil, şehrin birçok noktasından geçen sürücüleri de yakından ilgilendiriyor. Mahalle muhtarı ve sakinleri, büyük bir felaket yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.