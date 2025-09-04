'Ölüm Yolu'nda bir kaza daha!

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray’da vatandaşların ve yetkililerin yıllardır çözüm beklediği Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Turgut Özal Bulvarı Organize Sanayi Yolu üzerinde bir kaza daha yaşandı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı ancak araçlarda ağır hasar oluştu. Mahalle muhtarı Bayram Çoruk, defalarca uyardıkları bu yola hâlâ çare bulunmamasına tepki gösterdi.

Aksaray’ın en işlek noktalarından biri olan ve sık sık kazalara sahne olan Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Turgut Özal Bulvarı Organize Sanayi Yolu, akşam saatlerinde yine korku dolu anlara sahne oldu. Saat 19:30 civarında meydana gelen kazada iki araç birbirine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması teselli olurken, araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

“HER GÜN TEHLİKE ALTINDAYIZ”

Mahalle sakinlerinin defalarca dile getirdiği tehlikeye dikkat çeken Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Bayram Çoruk, aylardır yetkililere seslendiklerini ancak çözüm üretilmediğini belirtti. Çoruk, “Bu yolun durumu ortada. Vatandaşlarımız her gün büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalıyor. Sürekli kaza oluyor, şükür ki bu kez can kaybı olmadı ama ya olsaydı? Biz aylardır feryat ediyoruz, ama kimse sesimizi duymuyor. Buraya acilen çözüm gerekiyor.” dedi.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Kazanın ardından olay yerine gelen vatandaşlar da yolun düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Trafik yoğunluğunun arttığı bölgede gerekli tedbirlerin alınmamasının büyük risk taşıdığı ifade edildi. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluğun daha da arttığına dikkat çeken mahalleli, “Bugün yaralı yok ama yarın ne olacağı belli değil” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Aksaray’ın gelişen sanayi bölgelerinden biri olan bu hattın, hem işçi servisleri hem de ağır vasıtaların yoğun olarak kullandığı bir güzergâh olduğu biliniyor. Vatandaşlar, hem can hem de mal güvenliğinin sağlanabilmesi için kavşak düzenlemesi, hız düşürücü önlemler ve yolun genel yapısında iyileştirme yapılması gerektiğini belirtiyor.