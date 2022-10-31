﻿Ölümcül akciğer kanseriydi bakın nasıl kurtuldu?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şeref Özkara, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Özkara,”Nadir görülen akciğer hastalıklarından birinin de "langerhans hücreli histiyositoz" olduğunu belirtti. Özkara, "Bu hastalık da tütün kullanımına bağlı olarak gelişmekte ve yaşamı tehdit etmektedir. Bu hastalık, tedavi edilmediğinde ölüme yol açabilir." dedi.

Hastalığın tedavisinde etkin bir ilaç tedavisi bulunmadığını ve tek çözümün sigaranın bırakılması olduğunu belirten Prof. Özkara, "Hastalık geliştiğinde, akciğerde küçük küçük oyuklar oluşuyor. Zamanla daha da büyüyerek kistik diye ifade edilen yaraların gelişmesine neden oluyor. Bu durum, akciğeri sıkıntıya sokuyor ve akciğer yetmezliği gelişmesine yol açabiliyor." diye konuştu..

"LEZYONLAR YÜZDE 90 KAYBOLDU"

Prof. Özkara, nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetlerle kendilerine başvuran Eser'e, akciğer film bulguları, bulgular ve genel sağlık durumu değerlendirmesi sonunda langerhans hücreli histiyositoz tanısı konulduğunu açıkladı. Hastanın iki akciğerinde de yaygın bulgularla karşılaştıklarını ifade eden Eser, tedavi olarak sadece sigarayı bıraktırdıklarına vurgu yaptı.

Prof. Özkara, şunları söyledi:

"Hastamıza sigarayı bıraktırmak dışında bir tedavi uygulamadık. Aylar içinde hastamızın şikayetlerinin azaldığı ve daha da önemlisi akciğerindeki bulguların düzeldiği tespit edildi. Sigarayı bırakmasının takiben yapılan tetkikleri ve başvuru yapıldığı zamanki tetkikleri kıyasladık. Hastamız sigarayı bıraktıktan sonra ince kesit alınan tomogrofide, akciğerlerindeki lezyonların yüzde 90 oranında kaybolduğu, yaraların yok olduğu belirlendi. Nefes gücü arttı, toplam üfleyebildiği miktar önceden 3,5 litreye düşmüşken şimdi 5 litreye yükseldi. Çok bariz şekilde hastalığın iyileştiğini gördük."

ÇİFT AYNI ANDA SİGARAYI BIRAKTI

İki çocuk babası 35 yaşındaki Yakup Eser, yaklaşık 20 yıldır günde 1,5 paket sigara içtiğini belirterek şunları anlattı:



"Hemen sigarayı bırakmam istendi. Ben de hocamın tavsiyesi üzerine sigarayı bıraktım. Şimdi çok daha iyiyim, yürürken ya da merdiven çıkarken bir sıkıntım kalmadı. Zor bir süreçti ama sonucu iyi oldu.”

Fatma Eser, çocuklarının da babalarının iyileştiğine tanık olmaktan çok mutlu olduklarını ve artık evlerinde sigara içilmemesini de sevinçle karşıladıklarını aktardı:



“Hastalandığında çok öksürüyordu, uyuyamıyordu. Ölüm riski olduğunun söylenmesi çok kötü bir his. Rabbim hiç kimseye yaşatmasın. Böylesi bir durumda, çocuklarımla yalnız kaldığımızı düşündük, çok acıydı bunun düşüncesi bile. Eşim olmadan, hayata nasıl devam edecektim ben? Bu düşünce beni çok korkuttu. Çok üzülüyorduk ve bunu çocuklarımız da fark ediyordu. Özellikle 12 yaşındaki oğlumuz, 'Anne babam, neden bu kadar öksürüyor' diye üzülüyordu. Tanı konulduktan sonra hocamız 'Artık sigara içilmeyecek, tedavimiz bu' dediğinde, hastanenin kapısından çıktığımız gibi paketleri çöpe attık. Ben de sigara içiyordum, ona destek olmalıydım. Çünkü, eğer ben içersem eşime destek olamazdım. İkimiz de aynı anda bırakmaya karar verdik, ikimiz de aynı anda paketleri kırıp attık. O gün bugündür hiç sigara içmedik. Şimdi çok iyi, sigarayı bırakmak mucize yarattı."