Haftada sadece iki porsiyon tüketimin bile hayatta kalma oranlarını çarpıcı biçimde artırdığı belirtildi.

ABD'de gerçekleştirilen ve sonuçları Journal of Clinical Oncology dergisinde yayımlanan kapsamlı bir gözlemsel çalışma, kolon kanseri tedavisi gören hastaların beslenme düzenlerine dair önemli bulgular sundu.

Araştırma, özellikle badem, ceviz, fındık ve pekan cevizi gibi ağaç kuruyemişlerinin düzenli tüketiminin, kanserin geri dönme ve hastanın hayatını kaybetme olasılığını ciddi oranda düşürdüğünü kanıtladı.

RİSKLER YARI YARIYA AZALDI

Stage III (Evre III) kolon kanseri tedavisi görmüş 826 hasta üzerinde gerçekleştirilen çalışma, haftada en az iki porsiyon (yaklaşık 56 gram) kuruyemiş tüketen hastaların, hiç tüketmeyenlere kıyasla kanserin tekrarlama riskinde yüzde 42, ölüm riskinde ise yüzde 57 oranında azalma yaşadığını gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı, Dana-Farber Kanser Enstitüsü'nden Dr. Temidayo Fadelu, bu bulguların, beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin kanser tedavisi gören hastalar üzerindeki potansiyel koruyucu faydalarına dair önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

Dr. Fadelu, "İlerlemiş hastalığı olan ve kemoterapiden fayda gören hastalar, nüks (tekrarlama) veya ölüm risklerini azaltmak için başka neler yapabileceklerini sıklıkla soruyorlar. Çalışmamız, diyet ve fiziksel aktiviteyi değiştirmenin yararlı olabileceği fikrine dair önemli bir destek sağladı" açıklamasını yaptı.

FISTIK HARİÇ, AĞAÇ KURUYEMİŞLERİ ETKİLİ OLDU

Araştırmacılar, bu önemli faydanın özellikle ağaç kuruyemişleri için geçerli olduğunu tespit etti. İkincil bir analiz, yer fıstığı (baklagil olması nedeniyle) ve fıstık ezmesi tüketen hastalarda kanser nüksü ve ölüm riskinde kayda değer bir düşüş gözlemlenmediğini gösterdi.

Yale Kanser Merkezi Direktörü Dr. Charles S. Fuchs, araştırmanın kıdemli yazarı olarak, kuruyemiş tüketiminin sağladığı olumlu sonuçların, kuruyemişlerin insülin direncini azaltma ve iltihaplanma belirteçlerini düşürme potansiyeliyle ilgili olabileceğini dile getirdi.

Dr. Fuchs, "Bu çalışmalar, kuruyemiş yemek gibi insülin direncini azaltan davranışların, kolon kanseri sonuçlarını iyileştirebileceği hipotezini destekliyor" yorumunda bulundu.

TEDAVİNİN YERİNE GEÇMEZ

Uzmanlar, kuruyemiş tüketiminin faydalarına dikkat çekmekle birlikte, hastaları standart tedavi yöntemlerini bırakmamaları konusunda uyardı.

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Başkanı Dr. Daniel F. Hayes, kuruyemiş yemenin, sağkalımı önemli ölçüde artıran standart kemoterapi ve diğer tedavilerin yerine geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Hayes, "Kolon kanseri hastaları iyimser olmalı ve sadece daha sağlıklı kalmalarını sağlamakla kalmayıp, kanserin geri gelme olasılığını daha da azaltabilecek ağaç kuruyemişlerini içeren sağlıklı bir diyet uygulamalıdır" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, kuruyemişlerin bu koruyucu etkiyi tam olarak nasıl sağladığını anlamak için ileri araştırmalara ve rastgele kontrollü klinik deneylere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ancak mevcut bulgular, beslenme alışkanlıklarının kanserle mücadeledeki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.