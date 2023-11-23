Ölümcül kazaların nedeni: Otoyol hipnozu. Otoyol hipnozu korunma yolları nelerdir?

Ölümcül kazaların nedeni otoyol hipnozuyla ilgili dikkat çeken detaylar belli oldu. Peki, otoyol hipnozu korunma yolları nelerdir?

İşte detaylar…

YOL HİPNOZU NEDİR?

Yol hipnozu, 1921 yılında bir makalede ortaya atılan bir kavramdır. Bu kavrama göre, sürücü yol boyunca bir noktaya odaklanır ve kendini bir trans halinde bulur. Bu durum, gözleri açık uyku gibi tanımlanabilir. Sürücünün bilinci ve bilinçaltı farklı şeylere yoğunlaştığı için, beyin sürücüye otomatik bir davranış kazandırır. Otoyol hipnozu olarak da bilinen bu trans halinde, sürücü farklı bir farkındalık düzeyine girer. Uzun ve benzer yollar, sürücüyü bu trans haline daha kolay sokar. Bu yüzden, sürücü trans halinde araba kullanmaya devam ederken, yol bilincini kaybeder ve yola karşı ilgisizleşir.

KAZA MAĞDURLARININ İFADELERİ

Birçok kaza mağduru, karşılarına aniden bir araç çıktığını veya hiç görmediklerini söyler. Bu, yaşadıkları yol hipnozunun bir sonucudur. Özellikle otomatik vitesli araçlarda daha sık görülen bu durum, teknolojinin her zaman yararlı olmadığının bir göstergesidir. Durmuş araçlara yüksek hızda çarpmaların en büyük nedenlerinden biri de otoyol hipnozudur.

YOL HİPNOZUNDAN NASIL KURTULURUZ?

Eğer kafanız çok meşgulse ve dikkatiniz dağınıksa, uzun yola çıkmamaya çalışın. Sürüş sırasında monotonluk, sizi kendi düşüncelerinize gömüp, yol hipnozuna davetiye çıkarabilir. Uzun yolculuklarda ritmik müziklerden kaçının ve ritmik olmayan müzikler dinleyin. Böylece, uzun yolun monotonluğundan bir nebze olsun kurtulabilirsiniz.

Yolculuk esnasında her 2 saatte bir çay veya kahve molası verin. Bu, uzun yol için ihtiyacınız olan kafeini almanızı sağlar. Uzun yol molalarında çay içmenin tadı da bir başkadır. Ara sıra camı veya sunroofu açıp temiz hava alın ve mümkünse sürüş yaparken sakız çiğneyin.