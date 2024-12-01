Ölümcül otoimmün hastalığın yeni tedavisi keşfedildi

Özellikle Porto Riko kökenli bireylerde sıkça görülen otoimmün poliendokrinopati-kandidiyazis-ektodermal distrofi (APECED), AIRE adlı bir genin mutasyonuyla ilişkilendiriliyor. AIRE, bağışıklık sisteminde otoimmün reaksiyonları düzenlemekten sorumlu bir gen olarak biliniyor. Araştırmada, 104 hasta arasında 17 kişide yeni bir genetik varyant keşfedildi. Bu bireylerin 15'i Porto Riko kökenliydi, bu da bu varyantın İspanya’nın Cádiz bölgesinden gelen bir "kurucu varyant" olabileceğini düşündürüyor.

APECED VE ETKİLERİ

APECED, endokrin bezleri hedef alan otoimmün saldırılarla karakterize ediliyor ve cilt döküntülerinden Addison hastalığına, böbrek yetmezliğinden göz kuruluğuna kadar geniş bir yelpazede sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hastalığın ileri safhalarında sepsis ve kanser gibi ciddi komplikasyonlar gelişebiliyor. Araştırmacılar, hastalığın genellikle genetik mutasyonların her iki kopyasında (biyalelik mutasyon) oluştuğunu belirtiyor.

PORTO RİKOLULAR ÜZERİNDEKİ GENETİK YÜK

Porto Rikolular üzerindeki genetik varyant, AIRE geninin işlevini bozarak işlevsiz bir protein üretimine yol açıyor. Araştırmada, genin kodlanmayan RNA bölgesinde yer alan "kriptik kesilme bölgesi" adlı bir mekanizma tespit edildi. Bu mekanizma, genetik materyalin yanlış şekilde düzenlenmesine neden oluyor.

POTANSİYEL TEDAVİ: ANTİSENS OLİGONÜKLEOTİDLER

Araştırmacılar, antisens oligonükleotid adı verilen bir molekül geliştirdi. Bu molekül, hatalı kesilme bölgesini hedef alarak genetik bozukluğu hücrelerde tersine çevirmeyi başardı. Tedavi henüz deneysel aşamada olsa da, bu yöntem APECED'in tedavisi için umut veriyor.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Çalışmayı yöneten Dr. Sebastian Ochoa, bu buluşun Porto Riko kökenli bireyler için genetik danışmanlık ve tedavi planlamasına rehberlik edebileceğini ifade etti. Ayrıca, bu varyantın keşfinin genetik hastalıkların tarihçesi ve kökenleri hakkında yeni bilgiler sağladığını belirtti.

Otoimmün hastalıkların genetik nedenlerini anlamak, sadece hastalar için değil, genetik biliminin ilerlemesi adına da büyük önem taşıyor. Ochoa ve ekibinin çalışması, hem genetik hastalıkların kökenine ışık tutuyor hem de tedavi için yeni kapılar aralıyor.