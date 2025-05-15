Ölümden başka her derde deva olan besin! Bağırsakları uçuruyor, kabızlıkla savaşın yeni kahramanı

Kırmızı pancar, bağırsak sağlığını destekleyen ve kabızlığı ortadan kaldıran etkisiyle bilim dünyasının dikkatini çekti.

Son yıllarda yapılan araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu mütevazı kök sebzenin sindirim sistemini adeta bir saat gibi çalıştırdığını ortaya koydu.

Düşük kalorili, yüksek lif içeriğiyle pancar, sadece kabızlığı gidermekle kalmıyor, aynı zamanda kalp sağlığından kanser önlemeye kadar geniş bir yelpazede fayda sağladı.

İşte pancarın bağırsak sağlığı üzerindeki çarpıcı etkileri ve bilimsel dayanakları…

LİF BOMBASI PANCAR: BAĞIRSAKLARI HAREKETE GEÇİRİYOR

Kırmızı pancar, yüksek lif içeriğiyle sindirim sisteminin en büyük dostlarından biri. Orta boy bir pancar, yaklaşık 4 gram diyet lifi içeriyor ve bu, günlük lif ihtiyacının yüzde 8’ini karşıladı.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Jeremy Spencer, “Pancar, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları önlüyor. Lif içeriği, kolon sağlığını destekleyerek uzun vadede kolon kanseri riskini bile azaltabilir” dedi.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, lif açısından zengin besinlerin düzenli tüketiminin bağırsak geçiş süresini 5 kat hızlandırabildiğini gösterdi.

Pancar, bu özelliğiyle kabızlıkla mücadelede doğal bir çözüm sundu.

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BİLİMSEL VERİLER PANCARI DOĞRULUYOR

Food & Function dergisinde yayımlanan bir çalışma, pancar suyunun bağırsak florasını desteklediğini ve sindirim enzimlerinin aktivitesini artırdığını ortaya koydu.

Çalışmada, düzenli pancar tüketiminin dışkı hacmini artırdığı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği gözlemlendi. Ayrıca, pancarın içerdiği betalain adlı antioksidanlar, bağırsak duvarını serbest radikallerin zararlarından koruyarak iltihaplanmayı azalttı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Dariush Mozaffarian, “Pancar, bağırsak sağlığını destekleyen doğal bir güç merkezi. Betalainler, sindirim sistemindeki oksidatif stresi azaltarak kabızlığı önlemede kritik bir rol oynuyor” dedi.

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BAĞIRSAK DOSTU AMİNO ASİT: GLUTAMİN

Pancarın kabızlıkla mücadeledeki bir diğer sırrı, bağırsak sağlığı için kritik olan glutamin amino asidi.

Glutamin, bağırsak hücrelerinin yenilenmesini destekler ve bağırsak bariyerini güçlendirdi. Pancar, bu amino asit sayesinde sindirim sistemini onararak kabızlığı giderdi.

Nutrients dergisindeki bir çalışma, glutamin içeren besinlerin bağırsak geçirgenliğini iyileştirerek kronik kabızlık vakalarında olumlu sonuçlar verdiğini doğruladı.

Pancarın bağırsakları uçurduğu, kabızlıkla savaşın yeni kahramanı olduğunun altı çizildi.

PANCARIN ÖTESİNDE: KALP, BEYİN VE KANSER KORUMASI

Pancarın faydaları sadece bağırsaklarla sınırlı değil. İçeriğindeki nitratlar, kan basıncını düşürerek kalp sağlığını destekledi.

Yapılan bir araştırma, pancar suyunun egzersiz performansını artırdığını ve kaslara daha fazla oksijen taşıdığını gösterdi. Ayrıca, betalain pigmentleri sayesinde pancar, kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattı.

Ulusal Biyoteknoloji Enformasyon Merkezi’nde yayımlanan bir raporda, pancarın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinin kanser riskini azalttığı belirtildi.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden Prof. Gary Williamson, “Pancar, hem bağırsakları hem de genel sağlığı destekleyen eşsiz bir besin. Düzenli tüketimi, modern yaşamın getirdiği birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor” dedi.

Pancarın birçok sağlık sorununa şifa olduğu vurgulandı.

NASIL TÜKETİLMELİ? UZMANLAR NE ÖNERİYOR?

Pancarın faydalarından maksimum düzeyde yararlanmak için doğru tüketim yöntemleri kritik. Uzmanlar, çiğ pancarın besin değerlerini daha iyi koruduğunu vurguladı.

Pancarı haşlarken 10 dakikayı, fırında pişirirken 50 dakikayı aşmayın. Aşırı pişirme, lif ve antioksidan kaybına neden olabilir. Salatalarda rendelenmiş çiğ pancar, turşu veya pancar suyu olarak tüketim de oldukça popüler. Ancak, pancar suyu tüketiminde ölçülü olmak önemli; çünkü yüksek şeker içeriği kan şekerini etkileyebilir.

Diyabet hastalarının ve böbrek taşı problemi olanların pancar tüketmeden önce doktora danışması önerildi.

Pancarın kullanım şeklinin de önemli olduğu ifade edildi.

DİKKAT ÇEKEN YAN ETKİLER

Pancar, genellikle güvenli bir besin olsa da bazı durumlarda dikkat gerektirdi. Tüketim sonrası idrar veya dışkının kırmızımsı renge dönmesi (beetüri), zararsız bir durum ancak demir eksikliği veya mide asidi yetersizliği gibi sorunların göstergesi olabilir. Ayrıca, pancarın goitrojenik bileşenleri, tiroid hastaları için risk oluşturabilir.

Endokrinolog Prof. Dr. John Mathers, “Tiroid rahatsızlığı olanlar, pancar tüketimini doktor kontrolünde yapmalı” uyarısında bulundu.

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PANCAR SOFRANIZDA YER ALSIN!

Kırmızı pancar, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle desteklenen faydalarıyla, kabızlıkla mücadelede doğal bir çözüm sundu.

Bağırsak sağlığını güçlendiren, sindirimi hızlandıran ve genel sağlığı destekleyen bu kırmızı mucize, sofralarda daha fazla yer almayı hak etti.

Uzmanlar, haftada 2-3 kez pancar tüketiminin bağırsak sağlığı için ideal olduğunu belirtti.