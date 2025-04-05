Ölümden döndü. İş kurdu paraya para demedi! Tanesini 30 bin TL’ye satıyor

Samsun’da ikamet eden 43 yaşındaki Fethi Bol, 1998 senesinde çalıştığı elektrik dağıtım şirketinde yüksek gerilim hattına kapılarak ciddi bir iş kazası geçirdi. Kazanın ardından el, omuz ve bacağında kalıcı doku zedelenmeleri oluştu. Aynı sektörde çalışan ağabeyi İzzet Bol da 2000 yılında benzer bir kazayla karşılaşınca, iki kardeş mesleklerini bırakıp yeni bir yol çizmeye karar verdi.

O dönemde farklı bir alanda çalışmak isteyen Bol kardeşler, şehirde hayatını kaybeden bir kemençe ustasının atölyesini devraldı. Kemençe yapımına dair hiçbir bilgileri olmayan ikili, bir usta yardımıyla bu zanaatı öğrenmeye başladı. Kısa sürede üretime geçen kardeşler, bugün yalnızca Türkiye’ye değil, dünyaya da kemençe gönderiyor.

"ELEKTRİK İŞİNDEN TAMAMEN UZAKLAŞMAK İSTEDİK"

Meslek değişiminin hikayesini anlatan Fethi Bol, "Elektrik işinden tamamen uzaklaşmak istedik. O sırada kemençe ustasının dükkanını devralma teklifini değerlendirdik. İşin inceliklerini bilmediğimiz için bir ustayı yanımıza alıp ‘Bize öğret, yaptığın ürünler senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca birlikte çalıştık. Sonra ustamız ayrıldı, biz de kendi başımıza üretmeye başladık" ifadelerini kullandı.

TANESİ 30 BİN TL'YE SATILIYOR

Bugün hem yerli hem de yabancı müşteriler için özel siparişler aldıklarını ifade eden Bol, Çin, Rusya, Hollanda ve Afrika ülkelerine dahi kemençe gönderdiklerini belirtti. Atölyelerinde her bütçeye uygun ürün bulunduğunu ifade eden Bol, "Kemençelerimizin fiyatı 1.500 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Özel üretim modellerin yapımı ortalama 10-15 gün sürüyor. Atölyemize gelen kimse eli boş dönmez" ifadelerini kullandı.