Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Bursa İnegöl’de bir motosiklet sürücüsü seyir halinde sokağa dönüş yaptığı anda karşıdan gelen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli sürücü yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Cihan O. (24) yönetimindeki 16 BEL 126 plakalı motosiklet, cadde üzerinden sokağa dönüş yapan Ahmet T. (29) yönetiminki 16 KJ 662 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

Ölümden döndü! Yine de telefonu elinden bırakmadı

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