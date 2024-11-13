Ölümden dönmüştü! Nuri Alço ilk kez görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ölümden dönmüştü! Nuri Alço ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanan ve yoğun bakıma alınan Nuri Alço, taburcu olduktan Coşkun Göğen'le buluştu. Ünlü oyuncu hastalandıktan sonra ilk kez görüntülendi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, 6 Nisan tarihinde Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı.

yy.webp

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kalbinde sorun olduğu ortaya çıkan ve operasyon geçiren ünlü isim daha sonra yeniden rahatsızlanıp karın ağrısı şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Bağırsaklarında yapışma olduğu tespit edilen Alço yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

i8i8.webp

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Taburcu edilen ünlü sanatçı Nuri Alço, Yeşilçam’ın bir diğer ismi Coşkun Göğen ile görüştü. Taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülenen Alço'nun son hali gündem oldu.

iui.webp

NURİ ALÇO KİMDİR?

Nuri Alço’nun baba tarafı Bulgaristan göçmen. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam’a geçti.

Son Haberler
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Batuhan Karadeniz hakkında karar çıktı. 'Yasa dışı bahse teşvik' suçundan tutuklama kararı çıkmıştı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Boşandığı eski eşini cadde ortasında bıçakladı
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Nasuh Mahruki hakkında soruşturma. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Muğla'da 1 kişi kaldığı çadırda ölü bulundu
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi
Ukraynalı kadınlar hayat kadını olmuştu! O sahne tepki çekince diziden açıklama geldi