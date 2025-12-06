Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetikler sonucunda oyuncunun Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

5 GÜN BOYUNCA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Divertikül kanaması olan ünlü oyuncunun durumu ciddiyetini koruyordu. Erken müdahale ile hayata tutunan Cemcir, 5 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sağlık durumu düzelen Cemcir, normal odaya alınmıştı.

PAZARTESİ GÜNÜ TABURCU EDİLECEK

Her geçen gün sağlık durumu iyiye giden Cemcir'in artık yürümeye de başladığı belirtildi. Doktorların son kontrollerinin ardından herhangi bir komplikasyon yaşanmaması durumunda pazartesi günü taburcu edilecek.