Ölümden tek adımla kurtuldu. Frene çok geç bastı

Kartal'da yolun karşısına geçmek isteyen kadına kamyonet çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza kameraya yansıdı.
Kaza, saat 10:00 sıralarında Kartal Ortadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına virajı aldıktan sonra süratini artıran kamyonun sürücüsü çarptı.
Kadın çarpmanın etkisiyle yere düştü. Aracın ön tekerleklerinden biri kadının ayağının üstünden geçti.
Kazayı gören vatandaşlar kadının yardıma koştu. Kamyonetin şoförü de aracından inerek kadına yardım etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.