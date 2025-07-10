Ölümle burun buruna kaldı! Metrelerce yükseklikte asılı kaldı

Kaynak: DHA

Adana’da dış cephe boyacısı halatlarının birinin kopması üzerine metrelerce yüksekte asılı kaldı. Beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması ile metrelerce yüksekte asılı kaldı.

Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

adana-halat-kopunca-guvenlik-kemeri-say-808416-239397.jpg

adana-halat-kopunca-guvenlik-kemeri-say-808417-239397.jpg

adana-halat-kopunca-guvenlik-kemeri-say-808429-239397.jpg

Son Haberler
Bebek’teki sosyete pastanesine balyoz darbesi! İstanbul Boğazı’nda yıkım başladı
Bebek’teki sosyete pastanesine balyoz darbesi!
NBA 2K26'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
NBA 2K26'nın çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
S.T.A.L.K.E.R. 2, PS5'e geliyor
S.T.A.L.K.E.R. 2, PS5'e geliyor
Manavgat’ta taht oyunları! CHP’nin hamlesi işleri bozdu…
Manavgat’ta taht oyunları! CHP’nin hamlesi işleri bozdu…
CapCut 6.6.0 bomba gibi geldi: Profesyonel kalite, ücretsiz kullanım
CapCut 6.6.0 bomba gibi geldi: Profesyonel kalite, ücretsiz kullanım