Ölümle sonuçlanan arazi kavgasını nedeni ortaya çıktı. Psikologdan çarpıcı uyarılar

Editör: Murat Öztürk

Ölümle sonuçlanan arazi kavgasının nedenleri her zaman aratılmaya devam ediliyor.

Klinik Psikolog Olcay Geçgel, son zamanlarda Türkiye gündemine oturan arazi kavgalarının ölümle sonuçlanmasıyla şiddetin boyutunu arttırabilecek unsurların yaralayıcı ve öldürücü aletlerin kolay erişilebilmesinden kaynaklandığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Şiddet olaylarının günümüzde çoğalmasıyla ölüm ve yaralanmaların da arttığı görülmektedir. Uzmanlar, son 1 ay içerisinde özellikle Diyarbakır’daki yaşanan 2 ayrı arazi anlaşmazlığı ile ölüm ve yaralamayla sonuçlanan şiddetin artık halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Klinik Psikolog Olcay Geçgel, ölümle sonuçlanan şiddetleri tetikleyen birçok unsurun var olduğunu belirterek, tüm alanlarda şiddeti yok edebilmek ve yakından inceleyebilmenin gerektiğini söyledi.

Psikolog Geçgel, “Ölümlü şiddetlerde öfke kontrolsüzlükleri çok fazla” ifadelerini kullandı.