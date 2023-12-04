Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı

Başrollerinde usta isimlerin yer aldığı Ölümlü Dünya 2 filmi filmi, bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ölümlü Dünya 2 filmi daha vizyona girmeden rekor kırdı

Taff Pictures imzalı Timur Savcı ve Cemal Okan'ın yapımcılığını üstlendiği Ali Atay'ın başarılı rejisi ve Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan'ın kadrosunda yer aldığı Ölümlü Dünya 2, vizyona girdi. Film, vizyona girmeden önce en çok ön satışı yapılan Türk yapımı olarak başarısını gözler önüne serdi.

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İLK FİLM GENİŞ BİR İZLEYİCİ KİTLESİNE ULAŞMIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden bu yılın en çok ön satışı yapılan Türk yapımı oldu.

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Serinin 5 yıl önce vizyona giren ilk filmi hem sinemada hem de gösterildiği dijital platformlarda izleme oranlarıyla uzun süre konuşulmuş bu sebepten de filmin devamı çekilmişti.

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