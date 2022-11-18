Paris'te elektrikli scooterların yasaklanması gündemde

The Guardian’da yer alan habere göre, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ölümlü kazaların ardından başkentte elektrikli scooter kiralama hizmetlerini yasaklamayı değerlendiriyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Emmanuel Gregoire, görüşmelerin sürdüğünü ancak Hidalgo’nun yasaklamaya doğru yöneldiğini söyledi.

Paris’te geçen yıl elektrikli scooterlı kazalarda toplam 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Araçlara çevre dostu olmasıyla ve toplu taşıma kalabalığına alternatif olarak tanıtılan ve Türkiye’de de yaygın kullanılan elektrikli scooterları eleştirenler sürücülerin trafiği tehlikeye attığını ve kaldırımda sürme yasağını ihlal ettiğini söylüyor.