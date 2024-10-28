Ölümlü kazaya neden olan AKP’li başkana skandal ceza! 48 bin TL 12 taksit yapıldı

7 Aralık 2022’de Aksaray’da meydana gelen kazada bir vatandaşın ölümüne neden olan Adıyaman Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya ile ilgili ortaya çarpıcı iddialar atıldı.

BirGün’den İsmail Arı’nın iddiasına göre, Aksaray’da Şammas Çağlayan’ın kullandığı araca çarpan Çetinkaya, kazaya sebebiyet vererek Çağlayan’ın ölümüne neden oldu. Kazada, araçtaki diğer yolcular Kasım ve Şaban Çağlayan da yaralandı. Çetinkaya, olaydan bir gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi; ancak yaklaşık bir ay sonra tahliye edildi.

40 BİN TL PARA TEKLİF EDİLDİ

Kazadan yaralı kurtulan Kasım Çağlayan, Çetinkaya’nın yakınları tarafından davadan vazgeçmeleri için 40 bin TL teklif edildiğini öne sürdü. Bilirkişi raporları da Çetinkaya’yı kusurlu buldu. Diğer yaralı Şaban Çağlayan ise yaşadığı zorlukları dile getirerek çalışamaz hale geldiğini ifade etti.

CEZAYI TAKSİTE ÇEVİRDİ İDDİASI

16 Ocak 2024’te Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çetinkaya’yı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak karar sonrası mahkeme heyeti başkanı, başka bir şehre tayin edildi. 5 Mart 2024’te Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Çetinkaya’nın hapis cezasını 48 bin 600 TL para cezasına çevirerek, 12 taksitte ödenmesine karar verdiği iddia edildi.