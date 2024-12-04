Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Adana'da yaya yolundan motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen sürücü otomobilin çarpması sonucu öldü.

Adana'da yaya yolundan motosiklet ile yolun karşısına geçmek isteyen sürücü otomobilin çarpması sonucu öldü. Ölen kişinin yakınları parke taşlarıyla otomobili paramparça etti, bu anlar kameralara yansıdı.

Kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Süzen kullandığı 42 FDK 74 plakalı motosiklet ile yaya yolundan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada A.E.C. (19) kullandığı 06 DNP 371 plakalı otomobil ile Süzen'in motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süzen yola savurulurken otomobil yaklaşık 30 metre ileride durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Süzen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

PARKE TAŞIYLA OTOMOBİLİ PARÇALADILAR

Serdar Süzen'in yakınları acı haberi alır almaz kazanın gerçekleştiği bölgeye geldi. Gelen yakınları öfke içerisinde otomobili parke taşıyla paramparça etti. Polis öfkeli yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Süzen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

Ölümlü trafik kazası sonrası olay! Çarpan otomobili parke taşıyla parçaladılar

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