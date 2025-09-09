ÖLÜMSÜZ OLMANIN SIRRI

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki “ölümsüz olmanın sırrı” konulu sohbet önlerindeki mikrofonun açık unutulması nedeniyle salondakiler tarafından da net bir şekilde duyuldu ve anında tüm dünyaya duyuruldu.

Günlerdir çeşitli yönleriyle tartışılıyor bu sohbet.

Öyle anlaşılıyor ki iki lider de ilerlemiş yaşlarına karşın ölümü düşünmüyorlar, eskiyen organlarının yenileriyle değiştirilmesi halinde daha uzun yıllar yaşayacaklarına hatta ölümsüz olacaklarına inanıyorlar.

Boş yere yorulmasınlar.

Onlara ölümsüzlüğün sırrını vereyim ben:

Ülkelerinde gerçek birer lider olurlarsa, halklarının refah ve mutluluğu için çalışırlarsa, barışı ve kardeşliği sadece kendi ülkeleri için değil tüm dünya için isterlerse, hukukun üstünlüğüne inanırlarsa, çağdaş ve demokratik bir yönetim sistemini benimserlerse ölümsüz olurlar.

Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alabilirler.

O, 57 yaşında aramızdan ayrılmasına karşın ölümsüz oldu.

...

“HER TÜRLÜ CİNAYET İTİNAYLA İŞLENİR”

Son günlerin en dikkate değer haberciliğini Milliyet gazetesi muhabiri Çiğdem Yılmaz yaptı.

Yılmaz, “4 taksitle cinayet” başlıklı haberine, “Sosyal medyada artık yalnızca yasa dışı silah satışı değil, tetikçilik ve kiralık katil ilanları da dolaşıyor. Bazı hesaplar yaralama için 250 bin TL, öldürmek için 4 milyon TL istiyor. Ayrıca ödeme konusunda taksit seçeneği sunuyorlar” diyerek başlıyor ve bu ilanlarda bulduğu kendisini katil/tetikçi olarak tanıtan kişilerle yaptığı telefon konuşmalarına da yer veriyor.

Katil/tetikçi ile yaptığı konuşmalardan biri özetle şöyle Yılmaz’ın:

-Uyuz olduğum ve bana sürekli mobbing yapan bir yöneticimi öldürtmek istiyorum. Güvenebileceğim biri lazım.

Katil/tetikçi: Öncelikle sen karar ver yeter.

-Öldürülmesini istiyorum onun.

Katil/tetikçi: 4 milyon.

-Ben kesinlikle sıfır risk istiyorum. Benim başım sonunda ağrımasın.

Tetikçi/katil: Kim ister, kazası belası bizim.

-Olur ya yakalanma söz konusu olursa ne olacak?

Tetikçi/katil: Sizi tanımayız, o yönden rahatsızsınız. Sizin başınız ağrımaz.

-Biraz indirim yapın, 4 milyon çok fazla değil mi?

-Tetikçi/katil: Normalde 5-6 milyon arası. Bedel ödenecek belki. Can var ortada, dediğim fiyat az bile...

***

Çok vahim bir tablo değil mi bu?

Emniyet teşkilatı fedakârca çalışıyor, her gün yeni mafya ve çete örgütlenmelerini ortaya çıkarıyor ama yeterli olmuyor demek ki.

Özellikle İstanbul her türlü yasadışı eylemin merkezine dönüştü.

Evet, nüfusu 16 milyonu aşan bir kenti yönetmek, asayişi temin etmek, özellikle böyle işsizliğin yoğun, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde hiç de kolay değil ama merkezi ve yerel yöneticilerin gene de yapabilecekleri bazı şeyler var.

Birkaçını sayalım:

-İstanbul’a göç önlenmeli, dışarıdan bir kişinin bile kente gelip yerleşmesine izin verilmemelidir.

-Tersine göç teşvik edilmeli, aileleriyle birlikte kenti terk edecek olanlara Hazine arazileri tarım ve hayvancılık yapmaları koşuluyla bir süre hiç kira alınmadan tahsis edilmelidir.

-Binlerce kişi çalıştıran sanayi kuruluşlarının İstanbul’dan Anadolu’ya taşınması cazip teşvikler ve vergi kolaylıkları sağlanarak mümkün kılınmalıdır.

-Çeşitli ülkelerden gelen kaçak göçmenlerin yakalanıp ülkelerine gönderilmeleri çalışmalarında İstanbul’a öncelik verilmelidir.

-Mafya ve çeteler eylemlerinde yaygın olarak çocuk yaştakileri kullanmaktadır. Bunun önüne geçmek için çocukların işlediği suçlara verilen cezalarla yetişkin suçlulara verilen cezalar arasındaki uçurum Meclis’ten bir an önce geçirilecek yasayla giderilmelidir.

-Sosyal medya daha dikkatli takip edilerek katillerin, tetikçilerin iş arama alanları olmaktan çıkarılmalıdır.

...

ECZACILARI İYİLEŞTİRECEK İLAÇ

Bu yıl üniversite sınavına giren gençler tercihlerinde eczacılık fakültelerine yine büyük ilgi gösterdi, kontenjanların tamamını doldurdu.

Onlara üzülecekleri bir haber vereyim:

Kaydoldukları fakültelerden diplomalarını aldıklarında büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak, “Keşke tercih yapmadan önce biraz araştırma yapsaydık” diye kendilerine kızacaklar.

Bunu İstanbul Eczacılar Odası’nın hazırladığı rapora dayanarak söylüyorum.

Ülkemizde şu anda yaklaşık 10 bin eczacılık fakültesi mezununun işsiz olduğu belirtiliyor raporda.

Üstelik bu işsizlerin sayısı 62 eczacılık fakültesinin her yıl verdiği binlerce yeni mezunla sürekli artıyor.

***

Türkiye’de yaklaşık 30 bin eczane var.

Özellikle büyük kentlerde tam bir eczane enflasyonu yaşanıyor.

Ankara’da oturduğum eve birkaç yüz metre uzaklıkta 9 eczane olduğunu söylersem ne demek istediğim daha iyi anlaşılır sanırım.

Birçok eczane ilaç değil güzellik ürünleri ve vitaminler satarak ayakta durmaya çalışıyor.

Kapılarına kilit asanlar ya da devredenler de az değil.

Tablo böyleyken, “Devletin ilgili kurumları neden eczacılık fakültelerinin sayısını azaltmadı ve kalanların kontenjanlarını düşürmedi, sonuçta iş bulamayacak gençlerin 5 yıllarını ziyan etmelerini niye önlemedi” soruları geliyor akla.

***

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eczacılık fakültesi mezunu. Uzun yıllar Manisa’da eczacılık yaptı.

Yoğun gündeminden vakit bulup eczacılık fakültelerinin ve eczacılık mesleğinin sorunlarına da ilgi gösterse çok iyi olur bana kalırsa.

Mesleğe ve meslektaşlara sevgi ve vefanın bir gereğidir bu.

***

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim:

Büyük sorun yaşayan ve önümüzdeki yıllarda da yaşayacak olan eczacıları iyileştirecek ilaç, yeterli öğretim üyesi ve laboratuarı olmayan eczacılık fakültelerinin kapatılması, kalanların kontenjanlarının düşürülmesi, sağlık kuruluşlarında ve ilaç sanayinde daha fazla eczacı istihdamının sağlanması, eczane sahiplerinin birleşerek ilaç fabrikaları kurmalarının teşvik edilmesidir.