Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu

Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu
Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da ziraat mühendisi İsmail Duman, verimsiz toprak ve kötü iklim şartlarına rağmen daha verimli ürün elde ederken, tarıma elverişli olmayan bölgelerde gelir kapısı açıyor.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 1

Bursa'nın kırsal Keles ilçesinde Ziraat Mühendisi İsmail Duman, kurduğu serada süs bitkisinin yanı sıra topraksız tarım denemeleri yapıyor ve ürünlerini saksılara ekerek yüzde 50 verim hedefliyor.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 2

Toprağın ağır olmasına rağmen kokopit toprak karışımıyla verimsiz toprak ve hastalıkların önüne geçiliyor.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 3

Öte yandan, topraksız tarım ile beraber alandan da tasarruf ediliyor. Bitkilerin saksılarda daha uzun süre dayanıklılık ve küçük alanlarda yüksek katma değer elde ediliyor.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 4

Duman, topraksız tarımla denemeleriyle ciddi verim yakaladıklarını ifade etti.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 5

Duman, “Seramızda domates, biber, salatalık ve bu sene ilk kez diktiğimiz patlıcan ve kavun var. Bir çok denemeler yapıyoruz. Şu an küçük olabilir ama önümüzdeki günlerde büyük oranlarda ve daha farklı boyutlarda yapmayı planlıyoruz. Burada yaptığımız yetiştiriciliğe topraksız tarım deniyor. Normal bir seradan çok farkı var. Topraksız tarımda 4 kata kadar verim artabiliyor. Bizim buradan beklentimiz minimum 2 kat daha fazla ürün almak. Toprakta patojen ve hastalıktan dolayı hiçbir sorun yaşamıyoruz. Toprakta kokopit kullanıyoruz. Diğer seralarda bu sezon 3 kez ilaçlama yapılmasına rağmen biz henüz ilaçlama yapmadık. İlaç kullanmamak maliyeti çok düşürmüyor fakat kazancı 2 kat arttırdığı için karlı oluyor. İşçilik ve ilaç masrafımız azalıyor. Diğer seralarda ot yolumu yapıyoruz, burada bu derdimiz yok. Temiz bir alanda hem çalışan hem de bitki için uygun şartlar sağlanmış oluyor. Ayrıca sulama sisteminde damlatma yöntemini kullanıyoruz. Hattımızı çektik, bitkilerimize besin elementlerini çok rahat bir şekilde verebiliyoruz” diye konuştu.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 6

Duman, yaşadıkları bölgenin tarıma uygun olmadığını fakat seralarla birlikte tarım yapılabileceğine değindi.

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Olumsuz şartlara rağmen en iyisini elde ediyor! Kendisine gelir kapısı oldu 7

Duman, “Dağ bölgesindeyiz, burada şartlar biraz daha zor. 3 yıl önce Antalya'dan buraya geldiğimde kimse domates yapmayı düşünmüyordu. Sera şartları ve gerekli beslemeyi yaptıktan sonra bölge halkı yapabileceklerine inandı. Avantajlarımız olduğu kadar dezavantajlarımız da var. Bu şartlarda en iyi ürünü çıkarıyoruz. İlk geldiğim sene topraksız tarım ile ilgili bir çalışmamız yoktu. Geçtiğimiz yıl burada topraksız tarımı denemeye başladık. Şu anki alandan daha da küçüktü. Bu yıl da devam edince köylüler buraya gelip inceleme fırsatı buldu. Verimin daha fazla olduğunu görünce öğrenmek istediler. Muhtemelen seneye 2-3 üreticimiz de topraksız tarıma başlayacak. Ben Antalyalıyım, doğma büyüme bu işin içindeyim, çok da keyif alıyorum. Benim amacım buradaki insanlara bu işin yapılabilir olduğunu göstermek. Bu şekilde elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. İlk kez yapacak üreticiler 250 ila 500 metrekare alandan başlasalar şu an yaptıkları işten 5 kat daha fazla kazanç sağlayabilirler. Bu bölge de zaten tarıma elverişli değil. Onlara bir kazanç kapısı olur. Bizde kendi seramızı seneye daha da büyültmeyi düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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