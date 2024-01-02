Ölümsüzlük otu

Kaynak: Haber Merkezi
Ölümsüzlük otu
Anavatanı Afrika ve ‘Ölümsüzlük Otu’ olarak bilinen şifalı bir bitki. İşte yararları...

Sarı sabır otu olarak da bilinen Ölümsüzlük otu ‘İlaç bitkisi’ olarak da anılıyor.
Aloe veranın gövdesi yok ve 10 ile 30 30 arasında, yaprakları kesildiğinde gövdesini görmek mümkün oluyor.

Ölümsüzlük otu Asphodelaceae familyasından Aloe cinsi bir bitki. Yapraklarından alınan jelin şifa özelliği bulunuyor. Jel oksijenle buluştuğunda oksitlenme oluyor ve 5 saat sonra şifa dağıtmaya başlıyor.

Özellikle Çin, Hindistan, Orta ve Güney Amerika, Meksika ve İspanya gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Agave (sabır) ile karıştırılmaması öneriliyor...

Ülkemizde Güneybatı ve Güney bölgelerimizde yani sıcak bölgelerde bulunabiliyor. Pek çok insan süs bitkisi olarak biliyor.

İŞTE ÖLÜMSÜZLÜK OTUNUN YARARLARI

Yaraları iyileştiriyor.
Cildi koruyor ve güçlendiriyor.
Özellikle uçuk ve mantarları yok ediyor.
Vitiligo hastalığında da kullanılıyor.
Cildi toksin atıklardan temizliyor.

Doktora danışılmadan kullanılmaması öneriliyor.

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