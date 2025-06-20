Ölümün habercisi koku testi! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Bilim dünyası, basit bir koku testinin hem ölüm riskini hem de Alzheimer ile Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıkların erken belirtilerini ortaya koyabileceğini gösteren çarpıcı bulgularla çalkalandı.

ABD’deki Chicago Üniversitesi’nden Dr. Jayant M. Pinto’nun liderliğinde yapılan bir araştırma, koku kaybının yalnızca burunla ilgili bir sorun olmadığını, aynı zamanda ciddi sağlık risklerinin habercisi olabileceğini kanıtladı.

Uzmanlar, bu testlerin sağlık taramalarında devrim oluşturabileceğini söyledi.

KOKU KAYBI VE ÖLÜM RİSKİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Annals of Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, koku duyusu kaybının altı yıl içindeki ölüm riskini öngörebileceğini ortaya koydu.

Dr. Pinto’nun ekibi, 65 yaş üstü 3.000’den fazla bireyi inceledi ve koku testlerinde düşük performans gösterenlerin ölüm riskinin, normal koku duyusuna sahip olanlara kıyasla dört kat daha yüksek olduğunu buldu.

Araştırmada, koku kaybının yaşlı bireylerde genel sağlık durumunun bozulmasının erken bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Dr. Pinto, “Koku duyusu, beynin çevreden gelen bilgileri algılama ve işleme kapasitesini yansıtır. Bu nedenle koku kaybı, nörolojik ve sistemik sağlık sorunlarının erken bir sinyali olabilir” dedi.

Araştırma, koku testlerinin ucuz, non-invaziv ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle sağlık taramalarında yaygınlaşabileceğini önerdi.

ALZHEİMER VE PARKİNSON’UN ERKEN HABERCİSİ

Koku kaybı, yalnızca ölüm riskiyle değil, aynı zamanda Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarla da güçlü bir şekilde bağlantılı.

JAMA Neurology dergisinde yayımlanan bir çalışma, koku duyusu kaybının hafif bilişsel bozukluk ve Alzheimer demansına ilerleme riskini öngörebileceğini gösterdi. Çalışmada, koku testlerinde başarısız olan bireylerin demans geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu saptandı.

Benzer şekilde, Parkinson hastalığında da koku kaybı erken bir belirti olarak öne çıktı.

Uzmanlar; Parkinson’un motor belirtilerden yıllar önce koku alma bozuklukları, kabızlık ve uyku sorunlarıyla başlayabileceğini ifade etti.

Neurology dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, koku kaybının Parkinson tanısında biyobelirteç olarak kullanılabileceğini doğruladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Harvard Üniversitesi’nden nörolog Dr. Claire McLean, koku kaybının nörodejeneratif hastalıkların erken teşhisinde “altın bir fırsat” sunduğunu belirtti. McLean, “Koku testleri, pahalı görüntüleme tekniklerine gerek kalmadan riskli bireyleri tespit etmemize olanak tanıyor. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için daha fazla zaman sağlıyor” diye ekledi.

KOKU TESTLERİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Uzmanlar, koku testlerinin sağlık sistemlerinde rutin tarama aracı haline gelebileceğine inandı.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından desteklenen bir pilot çalışma, koku testlerinin yaşlı bireylerde nörolojik hastalıkların erken teşhisinde kullanımını araştırdı. Çalışmanın ön sonuçları, testlerin yüksek doğruluk oranıyla umut vaat ettiğini gösterdi.

Koku kaybının altında yatan nedenlerin anlaşılması, hem bireylerin yaşam kalitesini artırmak hem de sağlık sistemlerinin yükünü hafifletmek için kritik önem taşıyor.

Dr. Pinto, “Bu basit test, pahalı teknolojilere bağımlı olmadan milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir” diyerek umutlu bir mesaj verdi.

Koku duyunuzda bir azalma fark ettiyseniz, bu durumu ciddiye almanız gerekebilir.

Uzmanlar, koku kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini ve erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Basit bir koku testi, sadece Alzheimer ya da Parkinson gibi hastalıkların erken teşhisini sağlamakla kalmayıp, yaşam sürenizi uzatma şansınızı da artırabilir.