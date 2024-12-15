Ölümünden tam 15 yıl sonra ortaya çıktı: Michael Jackson'ın mirasçıları paylaşmayı reddetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ölümünden tam 15 yıl sonra ortaya çıktı: Michael Jackson'ın mirasçıları paylaşmayı reddetti

'Popun kralı' olarak bilinen Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler, 15 sene sonra bir depoda bulundu. Michael Jackson’ın varisleri, kasetleri satın almayı reddedip, kamuoyuyla paylaşmayı reddetti.

Michael Jackson'a ait yayınlanmamış kasetler, ölümünden 15 yıl sonra bir depoda bulundu. Eski bir polis memuru Gregg Musgrove, kasetleri bir iş ortağının yakın zamanda San Fernando Vadisi’nde satın aldığı bir depoda keşfettiğini açıkladı.

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HİÇ YAYIMLANMAMIŞ 12 PARÇA

Depo, Michael Jackson'ın 8. stüdyo albümü "Dangerous" (1991) üzerinde birlikte çalıştığı yapımcı ve müzisyen Bryan Loren'e aitti. Bu kasetler, Jackson'ın "Dangerous" albümü öncesinde, 1989 ile 1991 yılları arasında üzerinde çalıştığı ve daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış 12 parçayı barındırıyor. Ayrıca, Jackson'ın hayatına dair dedikodulara atıfta bulunan bir şarkı ve LL Cool J ile birlikte rap yaptığı başka bir parça da bu kasetlerde mevcut.

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Musgrove, duygularını şöyle dile getirdi:

VARİSLERİ KAMUYLA PAYLAŞMAYI REDDETTİ

"Bu kasetleri dinlerken tüylerim diken diken oldu çünkü bunları hiç kimse daha önce duymamıştı. Michael Jackson'ın gerçekten konuştuğunu ve şaka yaptığını duymak inanılmazdı" Jackson'ın varisleri, kasetleri satın almayı reddetti ancak Musgrove'a gönderdikleri bir mektupta, kasetlerin kamuyla paylaşılamayacağını belirttiler.

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Musgrove, kasetleri müzayede evlerine götürmeyi ve muhtemelen bir Jackson hayranı veya özel koleksiyoncu tarafından satın alınmasını beklediğini ifade etti. Şu anda kasetler, Musgrove'un değil, avukatının kontrolünde güvenli bir yerde tutuluyor.

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