Ölümünün sırrı çözüldü! İşte 3300 yıllık mumyanın gizemi...

Kara Veba, insanlık tarihinin en ölümcül salgınlarından biri olarak kayıtlara geçti. 14. yüzyılda Avrupa'da milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bu salgının kökenleri, yapılan yeni bir araştırmayla daha da derinlemesine incelendi. Bu keşif, bilim insanlarına sadece salgının tarihsel kökenleri hakkında yeni bilgiler sunmakla kalmadı, aynı zamanda Kara Veba'nın Afrika kıtasına da yayılmış olduğuna dair yeni bir kanıt sundu.

Sibirya'da 37 bin yıllık ‘Kılıç Dişli Kedi’ mumyası bulundu: Geniş patileriyle aslana benziyor

Kara Ölüm, 1347-1351 yılları arasında Avrupa'da büyük bir felakete yol açmış ve yaklaşık 25 milyon insanın ölümüne sebep olmuştu. Ancak, bu salgının sadece Avrupa ile sınırlı olmadığı, aslında çok daha geniş bir coğrafyada etkili olduğu günümüzde daha iyi anlaşılmakta. Önceki araştırmalar, Kara Veba'nın Avrasya'da etkili olduğunu ve pek çok farklı varyantının zamanla evrildiğini göstermişti.

Ancak, ilk kez bir mumyanın DNA’sında Kara Veba izlerinin bulunması, bu ölümcül hastalığın tarihsel seyriyle ilgili yeni bir boyut kazandırdı.

3300 YILLIK MUMYANIN SIRRI

Araştırma, Avusturya'nın Innsbruck Üniversitesi'nde görev yapan mikro biyologlar tarafından yapıldı. Ekip, 3300 yıllık bir mumyanın kalıntılarındaki DNA örneklerini inceledi.

Uzmanlar, bu mumyanın, milattan önce 1300 civarında, modern Türkmenistan’ın bulunduğu bölgede yaşamış bir insan olduğunu belirtiyorlar.

Çalışmanın başındaki isimlerden olan Dr. Johannes Krause, "Bu mumyada, bugüne kadar Kara Veba’nın bilinen en eski varyantının izlerini bulduk. Bu, Kara Veba’nın Asya’dan Avrupa’ya yayıldığının çok daha önce olduğunu ve aslında daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor" dedi.

Lisedeki mumyanın sırrı çözüldü. Gizemli şekilde ortaya çıkmıştı

AFRİKA'DA KARA ÖLÜM?

Daha önce Kara Veba'nın yalnızca Avrupa ve Asya kıtalarını etkilediği düşünülüyordu. Ancak bu yeni keşif, virüsün Afrika'da da var olduğu ve zamanla kıtalar arası bir yayılım gösterdiği hipotezini güçlendirdi.

Dr. Jennifer Wright, New York Üniversitesi'nden bir epidemiyolog, "Bu bulgu, Kara Veba'nın coğrafi yayılımının daha önce tahmin ettiğimizden çok daha geniş bir alanı kapsadığını gösteriyor. Afrika'daki eski toplumların bu hastalıktan etkilenmiş olup olmadığına dair yeni sorular ortaya çıkıyor" diyerek bu bulguların, veba salgınının küresel bir tehdit halini aldığına dair yeni bir bakış açısı sunduğunu belirtti.

KARA VEBA VE İNSANLIK TARİHİNDEKİ YERİ

Kara Veba'nın etkeni, Yersinia pestis adlı bakteri. Bu bakteri, farelerden insanlara yayılarak büyük salgınlara yol açar.

Yersinia pestis'in, tarih boyunca 6. yüzyıldan itibaren pek çok kıtada salgınlar yarattığı biliniyor. Ancak bu bakterinin ilk defa bu kadar eski bir mumyada tespit edilmesi, Kara Veba'nın tarihsel seyrini daha iyi anlamamıza olanak tanıyor.

Dr. Ilaria Capua, İtalya'nın Padova Üniversitesi'nden bir virolog, bu bulguların önemli olduğunu belirterek, "Bu tür keşifler, veba gibi hastalıkların yalnızca tarihsel bir fenomen olmadığını, aslında medeniyetler arasında etkileşimle yayıldığını gösteriyor. Bu, pandemilerin nasıl yayıldığını anlamamıza yardımcı olabilir" dedi.

Gizemli bir şekilde ortaya çıkmıştı. Uzaylı mumyalarının sırrı çözüldü

YENİ ARAŞTIRMALAR VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Bu bulgular, Kara Veba'nın tarihine dair daha derinlemesine araştırmaların kapısını aralıyor.

Uzmanlar, bu bulguların yalnızca insanlık tarihinin anlaşılmasına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda günümüzdeki salgınların nasıl yayıldığına dair değerli bilgiler sunduğunu belirtiyorlar.

Dr. David Enfield, California Üniversitesi'nde bir epidemiyolog, "Bu tür antik DNA analizleri, gelecekteki salgınlara dair daha iyi hazırlıklı olmamıza yardımcı olabilir. Bu, tarihsel verilerin modern epidemiyolojik çalışmalarla nasıl birleştirilebileceğini gösteriyor" şeklinde görüşlerini paylaştı.

KARA VEBA’NIN SIRLI GEÇMİŞİ

3300 yıl öncesine ait bir mumyada Kara Veba'nın izlerinin bulunması, bu ölümcül hastalığın tarihsel seyri hakkında devrim niteliğinde bilgiler sundu.

Kara Veba'nın yalnızca Avrasya'da değil, belki de Afrika kıtasında da etkili olduğu, bu hastalığın daha önce tahmin edilenden çok daha geniş bir coğrafyada yayıldığına işaret etti. Bu bulgu, hem tarihi hem de epidemiyolojik araştırmalar açısından önemli bir dönüm noktası.