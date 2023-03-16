Prenses Diana hakkında şoke eden iddia. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda BBC Radio 3'e konuk olan koreograf ve dansçı Wayne Sleep, Prenses Diana ile arkadaşlıkları hakkında konuştu. Bugün 74 yaşında olan dansçının anlattıkları şoke etti

Sleep, yaşadığı kraliyet hayatından bunalan Diana'nın zaman zaman soluklanmak için kendisinin evine geldiğini ve bulaşıklarını yıkadığını söyledi

SÜRPRİZ GÖSTERİDE BİRLİKTE DANS ETTİLER

Diana ile Wayne Sleep, 1985 yılında Kraliyet Operası'nda gerçekleşen bir yardım galasında Billy Joel'in Uptown Girl adlı şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sergilemişti. Söz konusu gala gecesi, o dönemde Diana'nın evli olduğu Prens Charles'ın 37'inci doğum günü nedeniyle düzenlenmişti. Bu gösterinin provaları sırasında Sleep ile Diana arasında yakın bir arkadaşlık doğmuştu.

''EVİME GELİP BULAŞIKLARI YIKARDI...''

Wayne Sleep, konuk olduğu radyo programında "Her ne zaman benim dairemde bir araya gelsek, ayakkabılarımızı çıkarır atardık. Diana benim bulaşıklarımı yıkardı. Bu çok eğlenceli olurdu ve biz durmadan gülüşürdük" dedi. Sleep, o dönemde Diana'nın hayatının ciddi kısmından uzaklaşabilmek için kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. "Sanırım, bütün bunlara bir ara vermek için bana geliyordu."