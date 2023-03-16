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  • Prenses Diana hakkında şoke eden iddia. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı

Prenses Diana hakkında şoke eden iddia. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı

1997 yılında henüz 36 yaşındayken Paris'te geçirdiği ve üzerindeki sır perdesi bugün bile tam olarak kaldırılmayan bir trafik kazasında hayata veda eden Diana'nın anıları da sık sık gündeme geliyor. Bu anılardan bir tanesi de, Diana'nın dans partneri olan Wayne Sleep'ten geldi,

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 19:38
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Ölümünün üzerinden 26 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı. Prenses Diana hakkında şoke eden iddia.

Prenses Diana hakkında şoke eden iddia. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçtikten sonra ortaya çıktı
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 Geçtiğimiz haftalarda BBC Radio 3'e konuk olan koreograf ve dansçı Wayne Sleep, Prenses Diana ile arkadaşlıkları hakkında konuştu. Bugün 74 yaşında olan dansçının anlattıkları şoke etti

Sleep, yaşadığı kraliyet hayatından bunalan Diana'nın zaman zaman soluklanmak için kendisinin evine geldiğini ve bulaşıklarını yıkadığını söyledi

SÜRPRİZ GÖSTERİDE BİRLİKTE DANS ETTİLER
Diana ile Wayne Sleep, 1985 yılında Kraliyet Operası'nda gerçekleşen bir yardım galasında Billy Joel'in Uptown Girl adlı şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sergilemişti. Söz konusu gala gecesi, o dönemde Diana'nın evli olduğu Prens Charles'ın 37'inci doğum günü nedeniyle düzenlenmişti. Bu gösterinin provaları sırasında Sleep ile Diana arasında yakın bir arkadaşlık doğmuştu.

''EVİME GELİP BULAŞIKLARI YIKARDI...''

Wayne Sleep, konuk olduğu radyo programında "Her ne zaman benim dairemde bir araya gelsek, ayakkabılarımızı çıkarır atardık. Diana benim bulaşıklarımı yıkardı. Bu çok eğlenceli olurdu ve biz durmadan gülüşürdük" dedi. Sleep, o dönemde Diana'nın hayatının ciddi kısmından uzaklaşabilmek için kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. "Sanırım, bütün bunlara bir ara vermek için bana geliyordu."

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