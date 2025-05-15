Ölürken ne oluyor? Bilim işi çözdü

Kanada’da gerçekleştirilen çığır açan bir araştırma, canlıların ölüm anında ultra zayıf bir ışık yaydığını ortaya koyarak bilim dünyasını şaşkına çevirdi.

Biyofoton olarak bilinen bu mikroskobik ışık emisyonları, yaşamın son anlarında vücudun adeta bir “veda sinyali” gönderdiğini gösterdi.

Calgary Üniversitesi ve Kanada Ulusal Araştırma Konseyi’nin ortak çalışması, fareler ve bitkiler üzerinde yapılan deneylerle bu fenomeni belgeledi.

Araştırmayı yöneten fizikçi Dr. Vahid Salari, biyofotonların sağlık ve yaşam süreçleriyle bağlantılı olabileceğini söyledi.

İşte bu büyüleyici keşfin detayları ve bilimsel dayanakları…

BİYOFOTONLAR: YAŞAMIN GÖRÜNMEZ IŞIĞI

Biyofotonlar, hücrelerin metabolik süreçleri sırasında, özellikle oksidatif reaksiyonlar sonucu ortaya çıkan ultra zayıf foton emisyonları. İnsan gözüyle görülemeyecek kadar düşük yoğunlukta olan bu ışıklar, hassas dedektörlerle tespit edilebildi.

Calgary Üniversitesi’nden Dr. Vahid Salari, “Biyofotonlar, hücrelerin enerji üretiminde ve iletişiminde rol oynuyor. Ölüm anında metabolizma durduğunda, bu emisyonlar da kesiliyor” dedi.

The Journal of Physical Chemistry Letters’ta yayımlanan çalışma, yaşayan farelerde ve bitki yapraklarında biyofoton emisyonlarının açıkça gözlemlendiğini, ancak ölümle birlikte bu ışığın tamamen ortadan kaybolduğunu gösterdi.

Araştırma, biyofotonların reaktif oksijen türleri (ROS) gibi stres kaynaklı kimyasal süreçlerden kaynaklandığını öne sürdü.

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DENEYİN ÇARPICI BULGULARI

Dr. Salari ve ekibi, fareler ile Arabidopsis thaliana (fare kulağı teresi) ve Heptapleurum arboricola (cüce şemsiye ağacı) yaprakları üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

Canlı farelerde tespit edilen biyofoton emisyonları, ölümden sonra tamamen durdu. Benzer şekilde, bitki yapraklarında fiziksel yaralanma veya kimyasal stres uygulandığında biyofoton yayılımı artarken, sağlıklı bölgelerde daha düşük seviyelerde kaldı.

Almanya’daki Uluslararası Biyofoton Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Fritz-Albert Popp, “Bu emisyonlar, hücrelerin stres altındaki tepkilerini yansıtıyor. Biyofotonlar, yaşamın dinamik bir göstergesi olabilir” dedi.

Araştırma, biyofotonların 200-1000 nanometre aralığında ışık dalgaları yaydığını ve bu sürecin chemiluminescence (kimyasal ışık üretimi) ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

BİYOFOTONLAR VE SAĞLIK: GELECEĞİN TEŞHİS ARACI MI?

Biyofoton emisyonlarının sağlık durumuyla ilişkili olduğu fikri, bilim dünyasında heyecan oluşturdu.

Japonya’daki Tohoku Üniversitesi’nden Prof. Masaki Kobayashi, “Biyofotonların yoğunluğu ve düzeni, hücresel sağlığın bir aynası. Kanserde veya nörodejeneratif hastalıklarda bu emisyonlar değişiyor” dedi.

iScience’ta yayımlanan bir çalışma, Alzheimer hastalarında biyofoton emisyonlarının izlenmesiyle hastalığın erken teşhisine yönelik potansiyel bir yöntem önerdi.

Dr. Salari, biyofoton analizinin gelecekte non-invaziv bir teşhis aracı olabileceğini belirtti:

“Bu ışıklar, vücudumuzun sağlık durumunu sessizce anlatıyor olabilir.”

ÖLÜM ANI VE BİYOFOTONLAR: MİSTİK Mİ, BİLİMSEL Mİ?

Biyofotonların ölüm anında kaybolması, bazılarını “ruhun ışığı” gibi mistik yorumlara yöneltse de, bilim insanları bu fenomenin tamamen biyolojik olduğunu vurguladı.

ABD’deki MIT’den Biyokimyager Dr. Douglas Wallace, “Biyofotonlar, mitokondrilerin enerji üretimiyle bağlantılı. Ölümle birlikte bu süreçler duruyor, dolayısıyla ışık da sönüyor” dedi. Ancak, biyofotonların yakın ölüm deneylerinde (NDE) görülen “parlak ışık” algısıyla ilişkili olabileceği hipotezi de tartışılıyor. Medical Hypotheses’te yayımlanan bir makalede, Dr. Salari ve István Bókkon, bu ışıkların retinal fosfenlerle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

PRATİK UYGULAMALAR VE GELECEK

Biyofoton araştırmaları, tıbbi teşhisten tarıma kadar geniş bir yelpazede potansiyel sunuyor. Örneğin, bitki sağlığını izlemek için biyofoton ölçümleri kullanılabilir.

İngiltere’deki University College London’dan Prof. Johnjoe McFadden, “Biyofotonlar, stres altındaki hücreleri tespit etmede bir biyobelirteç olabilir” dedi. Ancak, bu teknolojinin yaygınlaşması için daha fazla deneysel kanıt gerektirdi.

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Biyofotonlar, popüler medyada bazen “ölüm ışığı” gibi sansasyonel terimlerle anılıyor. Endokrinolog Prof. Dr. John Mathers, “Bu, mistik bir olay değil, biyokimyasal bir süreç. Tüketiciler, biyofoton cihazlarına yatırım yapmadan önce bilimsel verilere odaklanmalı” dedi. Ayrıca, biyofoton ölçüm teknolojileri henüz deneysel aşamada ve klinik kullanım için onaylanmış değil.