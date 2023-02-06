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Adıyaman’da enkaz altında kalan genç: Yardım edin. Ölürsem hakkınızı helal edin benim size varsa helal olsun

Adıyaman’da enkaz altında kalan bir gencin yardım çığlıkları yürekleri sızlattı. Gencin, “Çıkamıyorum. Hakkınızı helal edin” dediği duyuluyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 12:49
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Ölürsem hakkınızı helal edin benim size varsa helal olsun. Enkaz altından yürek burkan sözler

Adıyaman’da enkaz altında kalan genç: Yardım edin. Ölürsem hakkınızı helal edin benim size varsa helal olsun
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Kahramanmaraş'tan sonra en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Adıyaman’da kahreden görüntüler gelmeye devam ediyor.

Enkaz altında kalan bir gencin sözleri yürekleri dağladı. Gencin videoda, “Deprem oldu. Çıkamıyorum. Hakkınızı helal edin benim size varsa helal olsun” dedi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BELEDİYE BİNASI YIKILDI

Öte yandan Adıyaman Belediye binası başta olmak üzere birçok resmi kuruluşa ait binalar, vatandaşlara ait konutlar ile işyerleri moloz yığınına döndü.

FUAY OKTAY ADIYAMAN ÖLÜ SAYISI 13 DEDİ

Oktay yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"10 ilimizi etkileyen deprem. İlk andan itibaren tüm bakanlarımızla birlikte AFAD'da toplanmaya başladık, gerekli görevlendirmeleri yaptık. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren bire bir depremi takip etmekte ve yönetmektedir. Ekiplerimiz sahada. Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Bu sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Maraş'ta 200 yaralı, 300 bina yıkıldı. Hatay'da 4 can kaybı, 7 yaralı ve 200 yıkım var. Osmaniye'de 20 kayıp, 200 yaralı ve 83 yıkılan bina; Adıyaman'da 13 kayıp, 22 yaralı, 100 yıkılan bina; Diyarbakır'da 14 vefat; Urfa 18 kayıp, 200 yaralı, 60 yıkılan bina; Antep'te 80 ölü, 581 yıkılan bina; Kilis'te 8 öl, 50 yıkım; Adana'da 10 ölü, 118 yaralı; Malatya'da 47 ölü, 550 yaralı ve 300 yıkılan bina var. Toplam; 284 can kaybı, 2323 yaralı ve 1710 yıkılan bina var.

DEPREM SONRASI AFAD'TAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

 

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Artım dur de çürük yüksek binalara
6.02.2023 13:55
Deprem değil insanımızı müteahhitler öldürüyor ve buna izin verenler. Diyecek söz bulamıyorum ülkece yaşadığımız acıya  
 
Sedat
6.02.2023 13:08
Bu çürük binayı yapana hakkını helal etme. İnşallah kurtulmuşsundur ve binayı yapandan davacı olursun.  
 
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