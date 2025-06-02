Olympiakos Başkanı Panagiotis Angelopoulos'tan Ergin Ataman için tutuklama isteği!

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Olympiakos Başkanı Panagiotis Angelopoulos'tan Ergin Ataman için tutuklama isteği!

Yunanistan Basketbol Ligi finalinin 2. maçında oynanan Olympiakos - Panathinaikos maçının ardından olaylar çıkmıştı. Bu olayların ardından Olympiakos Başkanı Panagiotis Angelopoulos, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın tutuklanması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Ligi final serisindeki ikinci maçında Olympiakos, dün akşam evinde ağırladığı Panathinaikos'u mağlup etti ve seride durumu1-1'e getirdi. Buna karşın saha dışı olaylar, saha içini tamamen gölgede bıraktı.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, maçtan önce yaşanan gerginlikten dolayı salondan olaylı bir şekilde çıkarıldı. Ergin Ataman ise maç sonu Olympiakos taraftarına öfke saçtı ve tribünlerden "Türkiye'ye küfredildiğini' söyledi. Bunun üzerine Ataman, Olympiakos taraftarı için 'P*' ifadesini kullandı. Olympiakos'un basketbol şubesinin sahipleri Angelopoulos kardeşler, maç sonu Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'ye çıkarak yaşananlara dair konuştular. Kardeşlerden biri olan Panagiotis Angelopoulos, Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamalarına değindi.

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Angelopoulos, Ergin Ataman'ın 'tutuklanması' gerektiğini söyledi:

"Ataman, Olympiakos taraftarına 'p*ç' dedi. Kimse Olympiakos taraftarına 'p*ç' diyemez. Ataman'ın tutuklanması lazım, yabancı bir ülkede çalışıyor. Kulüp olarak şiddeti körüklüyorlar, bu final serisi nasıl sona erecek bilmiyorum. Hem Ataman'ın, hem de Giannakopoulos'un yaptıkları kabul edilemez."

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