Olympiakos Twente karşılaşması golsüz sona erdi

UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasının 6. haftasında Olympiakos ile Twente karşı karşıya geldi. Atina’da Karaiskakis Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı. Gruptan çıkma mücadelesi veren iki takım da galibiyet için sahaya çıksa da maç boyunca skoru değiştirecek gol gelmedi.

Maçın ilk yarısında Twente, erken bir penaltı fırsatı yakaladı. Ancak Ricky van Wolfswinkel’in kullandığı penaltı vuruşu, beklenen sonucu getiremedi. Bu kritik an, Hollanda temsilcisi için önemli bir fırsatın kaçmasına neden oldu. İlk yarının sonlarına doğru her iki takım da daha kontrollü bir oyun sergileyerek devreye golsüz eşitlikle girdi.

İkinci yarıda Olympiakos, taraftarlarının desteğini de arkasına alarak hücumda daha etkili olmaya çalıştı. 62. dakikada ev sahibi ekip, golle burun buruna geldi ancak şanssız bir an yaşandı. Twente ise 71. dakikada tehlikeli bir şutla rakip kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı. Karşılaşmanın son dakikalarına kadar iki takım da gol için büyük çaba harcasa da defansların dikkatli oyunu ve kalecilerin başarılı performansı skoru korudu.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da gruptaki sıralamalarını koruma şansını riske attı. Maç sonrası Olympiakos teknik direktörü, takımın mücadelesinden memnun olduğunu ancak son vuruşlardaki eksiklikleri dile getirdi. Twente cephesinde ise kaçan penaltının hayal kırıklığı ön plandaydı.