Olympiakos Ziyech’ten vazgeçti. İşte nedeni

Galatasaray’ın kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Ziyech’e Avrupa’dan talipler bulunuyor. Faslı oyuncuyu radarına alan takımlardan Olympiakos, ilgisinden vazgeçti.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre tecrübeli oyuncu için hazırlanan raporda çarpıcı ifadeler yer aldı. Raporda Ziyech’in savunma yapmadığına dikkat çekilirken bu durumda ilk 11’de oynamasının zor olduğunun altı çizildi.

Bunun yanındaki Ziyech'in 3 milyon eurodan fazla maaş talebinin olması ve sağlık durumuyla ilgili emin olamamasının da transferden vazgeçilmesinde etkili olduğu yazıldı.

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.