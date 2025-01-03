Olympiakos Ziyech’ten vazgeçti. İşte nedeni

Kaynak: Haber Merkezi
Olympiakos Ziyech’ten vazgeçti. İşte nedeni

Galatasaray’da gönderilecek oyuncular listesinin başında bulunan Ziyech ile ilgili çarpıcı bir gelişme ortaya çıktı. Faslı oyuncu ile ilgilenen Olympiakos transferden vazgeçti.

Galatasaray’ın kadroda düşünmediği isimlerin başında gelen Ziyech’e Avrupa’dan talipler bulunuyor. Faslı oyuncuyu radarına alan takımlardan Olympiakos, ilgisinden vazgeçti.

Yunanistan basınında çıkan haberlere göre tecrübeli oyuncu için hazırlanan raporda çarpıcı ifadeler yer aldı. Raporda Ziyech’in savunma yapmadığına dikkat çekilirken bu durumda ilk 11’de oynamasının zor olduğunun altı çizildi.

Bunun yanındaki Ziyech'in 3 milyon eurodan fazla maaş talebinin olması ve sağlık durumuyla ilgili emin olamamasının da transferden vazgeçilmesinde etkili olduğu yazıldı.

Galatasaray'da bu sezon 11 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 1 asist yaptı.

Son Haberler
Hamile kadın takside doğurdu
Hamile kadın takside doğurdu
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti: Mardin’de feci kaza
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Ünlü sosyal medya fenomenine hapis cezası!
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Bingöl’de uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 3 Ocak 2025 kilogram altın fiyatı...