Omega-3 diyeti prostat kanserine umut oldu

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (ÇUCLA) Jonsson Kapsamlı Kanser Merkezi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, prostat kanseri nedeniyle aktif izlem altında bulunan erkeklerde, diyet değişikliklerinin kanser hücrelerinin büyümesini azaltabileceğini ortaya koydu. Araştırma bulguları Journal of Clinical Oncology dergisinde yayınlandı.

DİYET VE TAKVİYELERLE İYİLEŞME

Çalışma, omega-6 oranı düşük ve omega-3 yönünden zengin bir diyetin, balık yağı takviyeleriyle birleştirildiğinde prostat kanseri hücrelerinin çoğalma oranını belirgin şekilde azalttığını gösterdi. Çalışmanın yazarı Dr. William Aronson, "Diyetinizde yapacağınız basit değişiklikler, kanserin ilerlemesini yavaşlatabilir ve daha agresif tedavilere geçme sürecini uzatabilir" dedi.

KLİNİK DENEY: CAPFISH-3

Araştırma, aktif izlem altında olan erken evre prostat kanseri bulunan 100 erkeğin katıldığı CAPFISH-3 adlı klinik deneyde gerçekleştirildi. Katılımcılar, bir yıl boyunca normal diyetlerine devam eden bir kontrol grubuna veya omega-6 oranı düşük, omega-3 yönünden zengin bir diyet uygulayan bir gruba rastgele atandı. İkinci grup ayrıca diyetisyen rehberliği ve balık yağı kapsülleri desteği aldı.

Biomarker Sonuçları

Araştırmacılar, prostat kanseri hücrelerinin çoğalma hızını gösteren Ki-67 indeksi üzerindeki etkileri izledi. Deney sonunda, omega-3 zengin diyet grubunda Ki-67 indeksinde %15 azalma kaydedilirken, kontrol grubunda %24 artış gözlemlendi. Bu, diyet değişikliklerinin kanser ilerlemesini yavaşlatabileceğini gösteren çarpıcı bir bulgu olarak değerlendirildi.

TEDAVİYE ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM

Dr. Aronson, çalışmanın sonuçlarının, prostat kanseri tedavisinde beslenmenin potansiyel etkilerini anlamak adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bununla birlikte, Gleason skoru gibi diğer kanser ilerleme belirteçlerinde bir değişiklik tespit edilmedi. Bu nedenle, uzun vadeli faydaların belirlenmesi için daha geniş kapsamılı çalışmalar gerektiği ifade edildi.

KAPSAMLI ARAŞTIRMALAR GEREKİYOR

Araştırmanın diğer yazarları Dr. Susanne Henning ve UCLA ekibi, omega-3 yağ asitlerinin ve omega-6 seviyesini düşürmenin uzun vadeli etkilerini inceleyen daha büyük çapta klinik deneylerin gerekli olduğunu belirtti. Araştırma, Ulusal Kanser Enstitüsü ve deniz ürünleri sektörü araştırma fonu tarafından desteklendi.