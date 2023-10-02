Ömer 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 25. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ömer dizisinin yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Ömer 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Ömer 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisi sezon tatiline girmişti. Ömer’in yeni sezonu merakla beklenirken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ömer 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

ÖMER 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 25. bölümü 2 Ekim Pazartesi günü yani bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak.

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ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

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