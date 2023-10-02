Ömer 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 25. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Ömer dizisinin yeni sezon bölümleri merakla bekleniyor. Peki, Ömer 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?