Star TV ekranlarında Pazartesi günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin bu hafta yayınlanması beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi oyuncuların yer aldığı Ömer’in yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Ömer 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer yeni bölüm ne zaman?

ÖMER 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın yer aldığı Ömer dizisinin 38. bölümü 1 Ocak Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanacak.

ÖMER KONUSU NEDİR?

Kendi halinde sakin biri olan Ömer’in karşısında günün birinde kendinden yaşça büyük dul ve çocuklu bir kadın olan Gamze çıkar. Ömer ve Gamze çok geçmeden birbirlerine aşık olur.

İki farklı dünyaları olan Gamze ve Ömer beraber olmak isteseler de Ömer’in ailesi bu birlikteliğe sıcak bakmaz.

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.