﻿Fatih Terim'in gözdesiydi: Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde kadronun önemli isimlerinden olan Ömer Bayram, Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından gözden düştü.

Yapılan transferlerden sonra kadroda yer alma şansı kalmayan 31 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Ömer Bayram'ın kendisine talip olan Eyüpspor'la anlaştığı, Galatasaray'ın da bu transfere onay verdiği belirtildi.

Ömer Bayram, Galatasaray'a 2019 yılında Akhisarspor'dan transfer edilmişti.