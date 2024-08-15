Ömer Çelik: ABD'ye böyle cevap vereceğiz

ABD'ye böyle cevap vereceğiz

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Meclis'te yapacağı konuşma öncesi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Abbas'ın TBMM'de hitapları olacak. Abbas'a ve Filistin halkına partimiz adına sevgilerimizi iletiyor desteğimizi yineliyoruz. Sayın Abbas'ın geç davet edildiğine dair spekülasyonları gördük. Bazılarının Filistin davası için iyi niyetli eleştirilerine saygımız var. Bilgi eksikliği var onlarda da . Bir takım değerlendirmeler var ki bunlar doğru değil. Netanyahu 'nun ABD kongresinde konuşacağı haberi sayın cumhurbaşkanımıza arz edilince cumhurbaşkanımız talimat verdi ve Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi girişiminde bulunulması, Netanyahu konuşurken Abbas'ın TBMM'de konuşmasını arzu ettiğini söyledi. Abbas konuşurken Meclis'te, Haniye'nin de bulunmasını istemişti. Planlama o şekildeydi. Meclis başkanımızla da o şekilde istişare yapıldı. Haniye'nin şehit olması, arzulanan tarihte de Abbas'ın mazereti nedeniyle olmadı.

Böylece ABD kongresinde soykırımcı biri konuşurken Filistin halkı adına yüce Meclis Haniye'yi misafir etmiş olacak ve Filistin davasına desteğini ifade etmiş olacaktı. Daha sonra rahmetli Haniye şehadet makamına ulaştı. Sayın Abbas dün ziyaretini gerçekleştirdi ve cumhurbaşkanımız ile görüştü. Bir kere daha yüce Meclisimiz Filistin davasına desteğini göstermiş olacak.

Hepimizin gözü önünde insanlığın bütün yükünü yüklenmiş Filistinli mazlum insanların göç sahnesi, adeta insanlık değerlerinin terk edilmesi gibi bir görüntü ortaya çıkardı.

ABD'nin barış konusunda girişim yaparken, Netanyahu hükümetinin suikastı karşısında sessiz kalıyorlar, kendi ülkelerinin suikastı karşısında İran'ın değerlendirmesi karşısında İran'ın sessiz kalması gerektiğini, bölgeye çok sayıda savaş uçağı gönderdiklerini söylüyorlar. Hem barış yapılsın deyip savaş gemilerinin Gazze açıklarına gönderilmesi, silah satışının İsrail'e yapılması için onay verilmesi çelişkidir. Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür tezine dayalı reformundan başka barışı sağlayacak girişimin olmadığı görülüyor.

Sayın Abbas'ın Türkiye'de yüce Meclis'e hitap edecek olması ABD'nin soykırıma, katliamlara verdiği desteğe karşı güçlü bir cevap olacaktır."