Ömer Çelik’ten Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına destek mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun barışı kalıcı hale getirip çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracağını ifade etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun kalıcı barışa katkı sağlayacağını ve bölgede çatışmadan beslenen odakların etkisini ortadan kaldıracağını söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde imzaladığı deklarasyonun, hem barışı pekiştireceğini hem de istismar araçlarını ortadan kaldıracağını belirtti.

