Ömer Çelik'ten Erdoğan'ı kızdıracak montaj video açıklaması

AKP’li Ömer Çelik, Erdoğan’ın Büyük İstanbul mitinginde izlettiği, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle ilişkilendirildiği montaj video ile ilgili açıklama yaptı.

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ı kızdıracak montaj video açıklaması

Siyasetteki 'montaj video' tartışmaları sürerken; AKP'li isimlerin top çevirdiği açıklamalarına devam ediyor.

Son olarak AKP Sözcüsü Ömer Çelik "montaj video" tartışmalarına ilişkin konuştu.

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Çelik "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde kullanılan bir görüntü tartışma yarattı. Sayın cumhurbaşkanı tarafından da montaj olduğu ifade edildi. Sizce buna gerek var mıydı?" sorusuna yanıt verdi.

"SİYASETTE KULLANILMAZ”

"Tabi ki montajdır, şudur budur bunlar siyasette kullanılmaz" diyen Çelik, "Onlar da video hazırlıyorlar, kendilerine göre çelişkili olan durumlar için. Şunu demiştiniz bunu demiştiniz diye. Şimdi ortada bir durum var. Çıkmış Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki, PYD, YPG bize saldırmaz bir terör örgütü değildir demiş. TOGG'u eleştirmedim demiş, eleştirmiş. Zaten bunu anlatan videoları yapıyor herkes. Gençler de bunu yapmış" diyerek muhalefeti eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve PKK elebaşlarının montajla yan yana getirildiği videoları mitinglerde ve canlı yayınlar aracılığıyla milyonlarca kişiye izlettirmiş; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da görüntülerin montaj olduğunu itiraf etmişti.

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