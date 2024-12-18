Ömer Çelik’ten flaş açıklama: 'HTŞ fiilen terörist değil'

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, cihatçı örgüt HTŞ'nin Suriye'deki Baas rejimini devrilmesi sonrası yaşanan gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HTŞ ve lideri Golani'nin terörist olarak nitelendirilmesine ilişkin Çelik, "Fiilen bir şey kalmamıştır. Liste değişecek." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı Habertürk yayınında Suriye'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Ömer Çelik, HTŞ’nin terörist olarak nitelendirilmesine dair soruya MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Golani ile görüşmesini hatırlatarak “Fiilen bir şey kalmamıştır. Liste değişecektir. Yani fiilen resmi yetkiliniz görüştükten sonra bu fiilen ortadan kalkmıştır.” dedi.

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Türkiye'nin HTŞ'yi desteklediğine yönelik iddialara da cevap veren Çelik, şunları söyledi:

“Türkiye HTŞ’yi destekledi ve HTŞ’ye Türkiye bu saldırıları yap dedi şeklinde iddialar var. Desteklesek, destekledik deriz. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bizim tam tersine telkinlerimiz daha fazla kan dökülmesin, çeşitli yerlerdeki güçlerle rejim arasında siyasi çerçevenin çıktığı bir tablo oluşsun diyeydi. O sırada da herkes biliyor işte, Esad buna yanaşmadı.