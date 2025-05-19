Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e zehir zemberek sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e zehir zemberek sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel ile ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır.

Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.

Son Haberler
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
Bandırmaspor avantajı kaptı
Bandırmaspor avantajı kaptı
3 Lig play-off’larda finale yükselen takımlar belli oldu
3 Lig play-off’larda finale yükselen takımlar belli oldu
Adıyaman’da 2 katlı ev alev alev yandı
Adıyaman’da 2 katlı ev alev alev yandı
Joe Biden'dan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
Joe Biden'dan kanser teşhisi sonrası ilk açıklama