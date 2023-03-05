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  • Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinin 7. Bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay gibi önemli isimlerin yer aldığı Ömer dizisinin 7. Bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 17:40
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Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
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Star TV ekranlarında Pazar günleri izleyiciyle buluşan Ömer dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ömer dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ömer dizisi yeni bölüm ne zaman?

ÖMER OYUNCU KADROSU

Ömer dizisi oyuncuları arasında Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Usta oyuncu Barış Falay ise Ömer'in babası Reşat'a hayat veriyor.

ÖMER 7. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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