Star TV ekranlarında fragmanı yayınlanan Ömer dizisi gündem oldu. Gerek konusu gerekse kadrosuyla fragmanı ses getiren Ömer dizisi hakkında pek çok bilgi araştırılıyor. Peki, Ömer dizisinin oyuncuları kimler? Ömer dizisi ne zaman yayınlanacak?

Star TV’nin yeni dizisi Ömer görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yapımcılığını OGM Pictures’ın üstleniyor.

Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı, senaryosunda ise Gülizar Irmak var.

ÖMER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ömer dizisinin başrollerinde Barış Falay, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Gülçin Kültür gibi birbirinden önemli oyuncular yer alıyor.

ÖMER DİZİSİ İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer dizisi Star TV ekranlarında ilk bölümü 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak.

ÖMER DİZİSİNİN FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ömer dizisinin 9 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak ilk bölümün fragmanı yayınlandı.